นายชัชชัย เช หรือ โค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย โพสต์รูปใส่ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกเกมส์ 2024 พร้อมระบุว่า Ready for Paris Olympic Games 2024 ฝากติดตามชมและเชียร์​นักกีฬา​เทควันโดทีมชาติ​ไทยด้วยนะครับ



Departing tomorrow for the 2024 Paris Olympics. This time, the Thai Taekwondo Olympic team will undergo 10 days of adaptation and final training in London, England, before entering the Olympic Village in Paris, France, on August 1. Please show your support to our Thai Taekwondo Olympic team who has been preparing so hard. Thanks



