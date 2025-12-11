ฮอนด้า ร่วมกับ กรุงศรี ออโต้ จัดเต็มกิจกรรมแฟนมี๊ต "ก้อง-สมเกียรติ"แฟนคลับคับคั่ง-ส่งกำลังใจลุย "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026"

"ไทยฮอนด้า" ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ร่วมกับ กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เอาใจแฟนความเร็วจัดกิจกรรมแฟนมี๊ต "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ หลังผ่านการแข่งขันเข้มข้นตลอดทั้งปี "แฟนคลับ" หนาแน่น ร่วมส่งกำลังใจอย่างคับคั่งที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2025 เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ภายในงาน "แฟนมี๊ต" กรุงศรี ออโต้ เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีที่ได้ รับสิทธิพิเศษจากการสมัครของเงินสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล บนแอป GO by Krungsri Auto เข้าร่วมรับหมวกกันน็อคพร้อมลายเซ็นยอดนักบิดชาวไทย “ก้อง สมเกียรติ“ ในงานเต็มไปด้วยแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจ "ก้อง-สมเกียรติ" รวมถึงการร่วมอวยพรถึงอนาคตในเส้นทางอาชีพ ถ่ายภาพร่วมกัน และพูดคุยกันอย่างอบอุ่น
นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 กล่าวว่า "วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับทุกๆ คน ผมสัมผัสได้ถึงกำลังใจที่มอบให้เสมอ ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่หนักทั้งในและนอกสนาม ผมสู้อย่างเต็มที่ ฝึกซ้อมอย่างหนัก และไม่เคยลืมว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทยในระดับโลก ปีหน้าจะแข่งใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ร่วมกับทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี ผมจะสู้และทำสุดความสามารถเหมือนเดิม ขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับ"
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" เพิ่งผ่านการทดสอบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ร่วมกับทีมในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนจะกลับมาพักฤดูกาลในเมืองไทยราว 2 เดือน ก่อนจะเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบครั้งต่อไปในเดือนมกราคมปีหน้า โดยสนามแรกของปีจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2026
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH