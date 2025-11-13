กรุงศรี ออโต้ เผยเส้นทาง 12 ปี โครงการ LET’sponsible จากแบรนด์ที่เป็น ”ผู้พูด” สู่ “ผู้ลงมือทำ” เพื่อเปลี่ยนถนนไทยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ “ผู้ริเริ่ม” (The First Mover) ที่เปลี่ยนจาก “ผู้พูด” สู่“ผู้ลงมือทำ” ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ถนนที่ปลอดภัยมากกว่า 12 ปี ภายใต้โครงการ LET'sponsible หรือ Let us be responsible ที่มุ่งปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบที่ทุกคนสามารถเริ่มได้จากตนเอง ก่อนส่งต่อไปยังคนใกล้ชิดและสังคม สะท้อนพันธกิจของกรุงศรี ออโต้ ในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น และเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ
ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา โครงการ LET’sponsible ของกรุงศรี ออโต้ ได้สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผสานแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เข้ากับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เป็นรายแรก เพื่อให้การรณรงค์ด้านความปลอดภัยไม่เพียงสร้างการตระหนักรู้ แต่ยังเป็นการยกระดับบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศไทย โดยความมุ่งมั่นดังกล่าวได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงวัย (Good Health and Well-being at All Ages) ข้อย่อย 3.6 ที่มุ่งลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งกรุงศรี ออโต้ มีความตั้งใจร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ ผ่านการรณรงค์และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ LET’sponsible
นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่น่ากังวล โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2568 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 9,201 ราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 636,944 ราย หรือเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลกที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้สะท้อน
ให้เห็นว่าปัญหาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งแก้ไข ด้วยเหตุนี้ กรุงศรี ออโต้ จึงได้ริเริ่มโครงการ LET’sponsible เพื่อปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า 15 หน่วยงาน รัฐสภา ตำรวจจราจร กรมขนส่ง ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 12 ราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การมีท้องถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวกใน 3 ระดับ ได้แก่
• ระดับบุคคล มุ่งปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่บนท้องถนนผ่านโครงการ ดังนี้
- “ส่งต่อ” วิดีโอสร้างความตระหนักรู้ในปี 2558 ได้สะท้อนว่าความรุนแรงบนท้องถนนของผู้ใหญ่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต โดยวิดีโอของโครงการดังกล่าว มียอดเข้าชมบน YouTube กว่า 228 ล้านครั้ง
-“ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” โครงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถทราบถึงอันตรายของการไม่เปลี่ยนไฟท้าย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมร่วมกับ 12 แบรนด์ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ เพื่อ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี” จำนวน 22,175 ดวง ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ
-“#สั่งก่อนเสีย The Life Saver” ที่มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กไทยอายุ 4-12 ปี และผู้ปกครองในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก พร้อมกับการจัดทำหมวกกันน็อกเด็กกว่า 4,600 ใบ เพื่อส่งมอบแก่เยาวชนทั่วประเทศไทย
• ระดับชุมชน ส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนผู้ใช้รถผ่านโครงการ ดังนี้
-“ป้ายแห่งความห่วงใย”ที่สร้างความน่าสนใจให้กับป้ายเตือนภัย ให้คล้ายกับเป็นป้ายสัญลักษณ์จราจร ที่สอดแทรกความห่วงใย ผ่านการใช้ภาษาถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและเข้าใจง่าย พร้อมนำมาจัดแสดงใงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019) หวังสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักออกแบบ นักศึกษา และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
• ระดับประเทศ สร้างบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยบนท้องถนนไทยผ่านโครงการ ดังนี้
-“เบี่ยงซ้าย ขยับชิด ร่วมเปิดทาง” ที่มุ่งรณรงค์ให้ผู้ใช้รถเปิดทางให้รถพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิดีโอจากโครงการนี้ได้รับการเผยแพร่โดยภาครัฐและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง จนทำให้เกิดการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคมไทยว่า “เปิดทาง = ต่อชีวิต”
“ในอนาคต กรุงศรี ออโต้ จะยังคงเดินหน้าต่อยอดโครงการ LET’sponsible อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนากิจกรรมและสื่อรณรงค์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในทุกมิติ ทั้งในกลุ่มผู้ขับขี่ ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสำหรับกรุงศรี ออโต้ เราเชื่อว่า ความปลอดภัยบนท้องถนน คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้รถทุกคน” นายพรเทพ กล่าวปิดท้าย