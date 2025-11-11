กรุงศรี ออโต้ต่อยอดโครงการ LET'sponsible-มุ่งสู่เป้าหมายที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ

กรุงศรี ออโต้ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)เดินหน้าต่อยอดโครงการ LET'sponsible หรือ Let us be responsible"มุ่งปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบที่ทุกคนสามารถเริ่มได้จากตนเอง ก่อนส่งต่อไปยังคนใกล้ชิดและสังคม สะท้อนพันธกิจของกรุงศรี ออโต้ ในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น-เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ
นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ LET’sponsible ของกรุงศรี ออโต้ ได้สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผสานแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เข้ากับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เป็นรายแรก เพื่อให้การรณรงค์ด้านความปลอดภัยไม่เพียงสร้างการตระหนักรู้ แต่ยังเป็นการยกระดับบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศไทย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 12ที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวกใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล มุ่งปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่บนท้องถนน ,ระดับชุมชน ส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนผู้ใช้รถ และระดับประเทศ สร้างบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยบนท้องถนนไทย
"ในอนาคต กรุงศรี ออโต้ จะยังคงเดินหน้าต่อยอดโครงการ LET’sponsible อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนากิจกรรมและสื่อรณรงค์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของความปลอดภัยบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในทุกมิติ ทั้งในกลุ่มผู้ขับขี่ ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสำหรับกรุงศรี ออโต้ เราเชื่อว่า ความปลอดภัยบนท้องถนน คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้รถทุกคน"