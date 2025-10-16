กรุงศรีจัดทัพสินเชื่อครบวงจร-หนุนรายย่อยเข้าระบบ-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)เดินหน้าสนับสนุนลูกค้ารายย่อยด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อครบวงจร พร้อมข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี ครอบคลุมทั้งสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนการดำรงชีพที่สูงขึ้นและภาวะผันผวนในตลาดโลก กรุงศรีมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพลังสนับสนุนสำคัญให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า เราเชื่อว่าการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบไม่เพียงช่วยลดความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือน แต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค การลงทุน และการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาว
และในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรุงศรีได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อคุณภาพหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิต พร้อมข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปีในแคมเปญ “ทุกสินเชื่อ จัดมาครบ ที่กรุงศรี” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่
สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อดิจิทัล Krungsri iFIN สำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือต่อยอดโอกาสใหม่ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่โปร่งใสและอนุมัติรวดเร็วผ่านช่องทางดิจิทัล ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก
สินเชื่อโฮมฟอร์แคช สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “โฮมฟอร์แคช” ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนในอนาคต รับดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท และค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
สินเชื่อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากกรุงศรี ออโต้ ครอบคลุมสินเชื่อรถใหม่และรถมือสอง ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย พร้อมรับส่วนลด 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติและ “คาร์ฟอร์แคช” สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องอย่างยืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่ำเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือน พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ประกันคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ กรุงศรี ออโต้ โพรเทค ราคาพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญฉลองครบรอบ 80 ปี เท่านั้น
สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้จากกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ มอบความสะดวกและยืดหยุ่นในการจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้แก่ บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เบิกถอนเงินสดทันใจ สมัครวันนี้ รับสิทธิ์กดเงิน 0% ไม่มีดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%* และสินเชื่อเงินก้อนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สมัครวันนี้ รับเงินก้อนทันทีดอกเบี้ยพิเศษ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%*
"ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน กรุงศรีพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ยั่งยืน และการเข้าถึงสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความท้าทาย และสร้างการเติบโตที่มั่นคงและคุณค่าที่ยืนยาวต่อสังคมไทย"นายสยามกล่าวปิดท้าย