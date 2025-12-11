บาสหนุ่ม 3x3 ไทย ปราบ สิงคโปร์ 21-18 คว้าทองซีเกมส์

ยัดห่วงหนุ่มทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ สิงคโปร์ 21-18 คะแนน คว้าเหรียญทองบาสเกตบอล ชาย 3x3 ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไปครอง
การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ช่วงเย็น เป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ โดยยัดห่วงคอร์ตเล็กของไทย ผ่านเข้ามาลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชาย และทีมหญิง
เริ่มจากทีมหญิงของไทย ที่มีผู้เล่นประกอบไปด้วย สุภาวดี กุญชวน, ศศิพร วงค์ตาผา, รัตติยากรณ์ อุดมสุข และสร้อยฟ้า เพ็ชรนิล ลงเล่นในรอบตัดเชือก เฉือนชนะคู่ปรับตลอดกาล มาเลเซีย มาแบบฉิวเฉียด 20-19 คะแนน โดยในรอบชิงชนะเลิศพบกับ อินโดนีเซีย ที่เอาชนะเวียดนามเข้ามา
ทีมสาวจากอินโดนีเซียเปิดหัวได้ดีกว่าเล็กน้อย แต่ทีมยัดห่วงสาวไทย ก็ไม่ปล่อยให้โดนทำคะแนนทิ้งห่าง ตีเสมอ 8-8 คะแนน อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย ยังคงทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะ ปิแอร์ ลูอิส ที่ถล่มเกมวงในสาวไทยจนอยู่หมัด
แม้ ไทย จะไล่มาเกือบเสมอในช่วงท้ายแต่หมดเวลาเสียก่อน กลายเป็น อินโดนีเซีย ที่เอาชนะ ไทย 20-18 แต้ม คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนทีมยัดห่วงสาวไทย ได้เหรียญเงิน
ส่วนทีมชายไทย ที่มีผู้เล่นประกอบไปด้วย ชนาธิป จักรวาฬ, เฟรดดี ลิช, นพชัย ทองพูล และพันธวัช เตชะสำราญ ผ่านรอบตัดเชือกเข้ามาด้วยการเอาชนะ มาเลเซีย 21-11 คะแนน โดยเข้ามาชิงฯ กับ สิงคโปร์ ที่พลิกล็อกเอาชนะ ฟิลิปปินส์ ในรอบ 4 ทีมสุดท้าย
เกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างสนุก แม้ดูเหมือนว่าทีมยัดห่วงหนุ่มไทยจะทำสกอร์หนีห่างไปเป็นบางช่วง แต่สิงคโปร์ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ปล่อยให้แต้มขาดลอย แต่สุดท้ายกลายเป็น ไทย ที่นิ่งกว่า เอาชนะไป 21-18 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ