"อาลีฟ" ต้องพิสูจน์ตัวเอง / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เคยกลายเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่พักใหญ่ หลังจากที่ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ ออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาในเชิงจิกกัดว่าเขาไม่รู้จักนักมวยที่ชื่อ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ และนักชกรายนี้ควรไปทำฟอร์มของตัวเองมาให้ดีเสียก่อน ถึงค่อยมาชิงแชมป์โลกกับตน
จุดเริ่มต้นของประเด็นดราม่าในตอนนั้นเกิดจากการที่ตัวของ อาลีฟ คอมเมนต์เกี่ยวกับไฟต์ระหว่าง พระจันทร์ฉาย พบ โจนาธาน ดิ เบลลา ในทำนองว่า ตนรอไฟต์ที่จะได้เจอกับ พระจันทร์ฉาย มานานมาก แต่ไม่ได้ชกเสียที โดยโปรวลีเด็ดเอาไว้ว่า "เก่งไม่กลัว กลัวไม่ได้ชก"
จากประโยคดังกล่าวก็ทำให้ตัวของ พระจันทร์ฉาย เอง เคืองมิใช่น้อย จริงอยู่ที่ทั้ง 2 คน ถูกจับมาเฟซออฟกันไปสักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่ไม่ได้ชกกันเสียที่ แล้วเผอิญมีไฟต์ที่นักชกจากค่ายมวยพีเค.แสนชัยฯ จะได้ป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับ ดิ เบลลา แทรกมา ก็ทำให้ตัวของ อาลีฟ รู้สึกเฟลพอสมควร
อย่างไรก็ดีดูทรงแล้วไฟต์ระหว่าง พระจันทร์ฉาย กับ อาลีฟ คงจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่บทพิสูจน์สำคัญของกำปั้นลูกครึ่งมาเลเซีย-ไทย คือการที่เขาต้องมาชนกับอีกหนึ่งผู้ท้าชิงที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง อย่าง รามาดาน ออนดาช เด็กหนุ่มวัย 18 ปี
สำหรับ รามาดาน ออนดาช ชาวเลบานอน ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์โลกกับ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ ด้วยฟอร์มอันสุดยอดเก็บชัย 4 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินี จนได้รับสัญญา ONE จากชาตรี ศิษย์ยอดธง
เพราะฉะนั้นการดวลกันระหว่าง อาชีฟ กับ รามาดาน เปรียบเสมือนการ "ชิงดำ" เพื่อหาผู้ท้าชิงไปเจอกับ พระจันทร์ฉาย ในการชิงแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นสตรอว์เวต โดยคู่นี้จะปะทะกันในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ ที่เวทีมวยลุมพินี ในศึก ONE Fight Night 38
ว่ากันถึงตัวของ อาลีฟ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะนักชกคนที่ 7 จากรายการ ONE ลุมพินี ที่สามารถคว้าสัญญา ONE มาครอง และปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีก เดินหน้าคว้าชัยเหนือคู่ชกระดับโลกบนเวที ONE ใหญ่ มาติดต่อกันถึง 4 ไฟต์ ถือครองสถิติสุดหรูชนะ 8 จาก 10 ไฟต์ บนเวทีของ ONE
เส้นทางของ อาลีฟ ตอนนี้ ทางค่ายมวย ส.เดชะพันธ์ กำลังปูทางเอาไว้เป็นอย่างดี ถึงขั้นยอมให้ จ้าวเสือใหญ่ เปลี่ยนไปล่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งแทน จากเดิมทีที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่อาจชนกันในเส้นทางของ มวยไทย
โดย "รองเชษฐ์" สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ เจ้าของค่ายฯ ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการปั้นให้ค่ายของเขามีแชมป์โลกประดับบารมีให้ได้ หลังจากก่อนหน้านี้สร้างนักชกให้เข้ามามีสีสันใน ONE ลุมพินี ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้ฟอร์มการชกของ อาลีฟ ถึงแม้จะเก็บชัยมา 4 ไฟต์รวดใน ONE ใหญ่ แต่ดูจะยังไม่ค่อยประทับใจแฟนมวยเท่าไหร่ เพราะดูไม่ค่อยบู๊ ออกอาวุธไม่เยอะ เป็นการอาศัยดักจังหวะชก ปล่อยอาวุธแบบเน้นเข้าเป้า มากกว่าจำนวน แถมบางไฟต์ยังถูกบ่นว่าถอยเยอะไปอีกต่างหาก
เพราะฉะนั้นการเจอกับ รามาดาน ออนดาช ไฟต์นี้ เปรียบเสมือนการพิสูจน์ตัวเองของ อาลีฟ ว่าจะดีพอขึ้นไปทาบรัศมีชิงแชมป์โลกกับ พระจันทร์ฉาย นักชกรุ่นพี่ ได้หรือไม่ ถ้าเขาผ่านด่านกำปั้นเลบานอนไปได้ ประตูบานนั้นจะเปิดกว้างอย่างแน่นอน
แต่หากเขาพลาดท่าปราชัยให้ รามาดาน นอกจากจะเป็นการส่งกำปั้นรุ่นน้องจากเลบานอน ให้ไปชิงแชมป์แทนแล้ว ต้องเสียเวลากลับมาปั้นฟอร์มกันใหม่อีกครั้ง ดีไม่ดี เห็นกันมาหลายคนแล้ว ที่พลาดท่าในไฟต์สำคัญ แล้วสุดท้ายฟอร์มการชกเละตุ้มเป๊ะจนกู่ไม่กลับ