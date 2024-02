"ชาตรี" ใจป้ำบริจาคอีก 20 ล้านบาท สานต่อโครงการช่วยเหลือค่ายมวยยากจน

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE เดินหน้าสานต่อโครงการช่วยเหลือค่ายมวยยากจนทั่วไทยปีที่ 2 ด้วยการบริจาคเงินอีก 20 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครค่ายมวยที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มี.ค.นี้ในปีที่ผ่านมา บิ๊กบอส ONE ประกาศเจตนารมณ์ช่วยเหลือและฟื้นฟูค่ายมวยขนาดเล็กทั่วไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมและสนับสนุนนักกีฬาในค่าย โดยทุ่มงบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท บริจาคไปยังค่ายมวยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมด 40 ค่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นค่ายละ 500,000 บาทหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีผ่านมา ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากเครือข่ายเจ้าของค่ายมวยที่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้งชุมชนรอบข้างค่ายมวยที่ได้รับประโยชน์และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงนำมาซึ่งการจัดโครงการเป็นปีที่ 2 ในปี 2567 นี้โดย ONE ได้ประกาศเปิดรับสมัครค่ายมวยขนาดเล็กทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกค่ายมวยเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้1. เป็นค่ายมวยที่ลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อย่างเป็นทางการ และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้2. มีนักมวยในสังกัดลงแข่งขันในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง3. เจ้าของค่ายมวยต้องไม่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ4. ค่ายมวยขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและทุนทรัพย์ในการดำเนินการบริหารจัดการค่ายและนักกีฬาสำหรับขั้นตอนการสมัคร ลำดับแรก ค่ายมวยที่สนใจจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้พร้อม ได้แก่1. ชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ค่ายมวย2. จำนวนนักกีฬาในค่ายที่มีโปรแกรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง3. รูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมภายในค่าย4. ระบุรายละเอียดโดยย่อของสิ่งที่ขาดแคลน หรือสิ่งที่อยากปรับปรุงภายในค่ายจากนั้น เจ้าของค่ายสามารถแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่ายมวยไทยโครงการ 2 พร้อมกับส่งเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นไปที่ อีเมล: s.muadmuang@onefc.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มี.ค.นี้เท่านั้น โดยจะมีการประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 23 มี.ค. และเมื่อประกาศผลแล้ว “บอสชาตรี” จะเดินทางออกเยี่ยมค่ายที่ได้รับคัดเลือกด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค.นี้