เข็มขัดเส้นต่อไปของ "นาบิล" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ช่วงหลังเรามักจะได้เห็น นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต วัย 21 ปี สัญชาติแอลจีเรีย-ไทย ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกรุยทางสู่การเป็นแชมป์ 2 กติกา
ก่อนหน้านี้ในศึก ONE ลุมพินี 126 เจ้าตัวขึ้นชกกับ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต แต่ก็ดันมีเหตุการณ์เตะผ่าหมากกันเกิดขึ้น จนสุดท้ายไฟต์ดังกล่าวไม่มีผลการตัดสิน
ล่าสุดแม้เดิมทีเขาจะมีคิวป้องกันเข็มขัดมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ศึกใหญ่ ONE 173 ช่วงสัปดาห์หน้า แต่ผู้ท้าชิงดันมาได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัว ซึ่งนั่นทำให้ นาบิล ต้องเปลี่ยนคู่ชกกะทันหัน
โดย ฮิโรมิ วาจิมะ ดีกรีอดีตแชมป์ K-1 วัย 30 ปี จากญี่ปุ่น คือคู่แข่งคนใหม่ของเขา ที่จะมาพิสูจน์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แถมยังเป็นการขยับขึ้นสู่รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึกใหญ่ ONE 173 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 พ.ย.นี้
“ไฟต์แรกที่ขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งใน ONE ผมถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการจับจังหวะ แต่อาจต้องเพิ่มการออกอาวุธต่อเนื่องให้มากกว่านี้ ผมเป็นมวยรูปร่างสูง จึงต้องปรับจังหวะการออกอาวุธให้คล่องตัวขึ้น หากสามารถออกเป็นชุดได้มากกว่านี้ เชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นแน่นอน ส่วนเรื่องรีแมตช์กับ อิเลียส ก็แล้วแต่ทาง ONE จะพิจารณาครับ เพราะผมพร้อมสู้กับทุกคนอยู่แล้ว” นาบิล กล่าวถึงไฟต์ก่อนที่ได้ชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง
ส่วนกรณีที่เขาพลาดเผชิญหน้ากับ แฮ็กเกอร์ตี ซึ่งสร้างความเสียดายให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกนั้น ทาง นาบิล ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะอาการบาดเจ็บกับนักกีฬาเป็นของคู่กัน และแม้ตนต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างแบบกะทันหัน แต่ยืนยันพร้อมสู้เต็มที่เหมือนทุกไฟต์แน่นอน
ในการแข่งขันกติกามวยไทยชื่อของ นาบิล อาจเป็นที่น่าเกรงขามของคู่ชกจากทั่วทุกมุมโลก แต่ในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งเขายังต้องสะสมประสบการณ์อีกพอสมควร แม้เจ้าตัวเคยได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ดีกรีแชมป์โลก WKN คิกบ็อกซิ่ง ระดับนานาชาติมาก่อน
เมื่อต้องดวลกับ ฮิโรมิ ที่คว้าแชมป์ K-1 รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต มาครองเมื่อ 4 ปีก่อน พร้อมป้องกันตำแหน่งได้ถึง 2 ครั้ง รวมถึงครองสถิติหรูคว้าชัยชนะ 22 ครั้ง จากการขึ้นชกระดับอาชีพทั้งหมด 28 ไฟต์ ยิ่งทำให้ นาบิล ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาด
“ฮิโรมิ เป็นนักสู้สายคิกบ็อกซิ่งโดยแท้ เขามีจุดเด่นที่การเตะขาและมีเทคนิคเฉพาะตัวสูง ทุกครั้งที่ผมขึ้นชกในกติกานี้ มักต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือการแก้เกมบนเวทีว่าจะออกมาอย่างไร ซึ่งผมได้ศึกษาสไตล์ของเขามาอย่างละเอียดและพร้อมสู้เต็มที่แน่นอนครับ” นาบิล กล่าวถึงการได้ชกกับ ฮิโรมิ
“ถ้าผมสามารถบุกไปเอาชนะ ฮิโรมิ ได้ถึงญี่ปุ่น ก็จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญในเส้นทางอาชีพของผม เพราะเขาเป็นถึงอดีตแชมป์ K-1 และถนัดในกติกาคิกบ็อกซิ่งมากกว่า ก่อนหน้านี้ผมเกือบคว้าชัยในกติกานี้มาได้ หลังจากทำผลงานได้ดีกว่า อิเลียส แม้จะไม่มีผลตัดสินก็ตาม สำหรับไฟต์นี้ผมหวังให้ผลการแข่งขันออกมาอย่างชัดเจนครับ”
แม้ศึกนี้จะไม่ใช่งานง่ายของ นาบิล แต่เจ้าตัวมองว่าถ้าผ่าน ฮิโรมิ ไปได้ ก็มีสิทธิ์คู่ควรที่จะขึ้นไปท้าทายอำนาจของ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เพื่อแย่งชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาครองเพิ่มอีกเส้น
“ถ้าผ่านไฟต์นี้ไปได้ ผมอยากเจอกับ แฮ็กเกอร์ตี เขาเคยมีโอกาสชิงเข็มขัดมวยไทยจากผม แต่สุดท้ายก็ปล่อยให้หลุดมือไป คราวหน้าถ้ามีโอกาส ผมอยากเป็นฝ่ายขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งของเขาบ้าง หลังจากนั้นก็จะหันมาลุยต่อในรุ่นแบนตัมเวต เพราะตอนนี้ผมยังทำน้ำหนักได้สบาย ส่วนเรื่องอนาคตก็จะค่อยเดินตามเป้าหมายไปทีละขั้น” เจ้าของความสูง 195 ซม. พูดถึง แฮ็กเกอร์ตี