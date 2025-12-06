“เอ็งค์-ออร์กิล” โค่น “ฟาบริซิโอ” ขึ้นแท่นแชมป์คนใหม่, “อาลีฟ - เพชรจีจ้า” เก็บชัยสวย

ปิดฉากลงด้วยความตื่นเต้นเร้าใจสมการรอคอย สำหรับศึก ONE Fight Night 38 ที่ถ่ายทอดสดสู่แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “เอ็งค์-ออร์กิล บาทาร์คู” ทำเซอร์ไพรส์กระชากเข็มขัดแชมป์โลกจากเจ้าของเดิมไปครองอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” คว้าตั๋วได้ขึ้นชิงบัลลังก์มวยไทยสำเร็จ ส่วน “เพชรจีจ้า” หวนโชว์ฟอร์มแกร่งในกติกามวยไทยได้อย่างสวยงาม
คู่เอก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 27 ปี จากบราซิล ทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 2 พบกับ “เอ็งค์-ออร์กิล บาร์ทาคู” จอมแกร่งวัย 36 ปี ดีกรีแชมป์ Road To ONE มองโกเลีย ที่มาสู้ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง โดย “เอ็งค์-ออร์กิล” ใช้ความแข็งแกร่งสยบแชมป์โลก “ฟาบริซิโอ” ด้วยการเอาชนะซับมิชชันในท่ารัดคอจากด้านหลัง Rear Naked Choke (เรียร์ เนกเกด โช้ก) ในยก 4 ผงาดนั่งบัลลังก์ในฐานะแชมป์โลกคนใหม่ พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) ไปครอง สร้างความสุขให้กับชาวมองโกเลียทั้งประเทศ
ด้าน “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” นักสู้หน่วยก้านดี วัย 21 ปี ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ปะทะ “รามาดาน ออนดาช” มวยหมัดดุดัน วัย 19 ปี จากเลบานอน ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ไฟต์นี้ “อาลีฟ” ใช้ชั้นเชิงต่อกรความดุดันของ “รามาดาน” ได้สนุก ก่อนปล่อยทีเด็ดกระโดดเข่าลอยสองชั้นเรียกนับได้ในยก 3 แม้ “รามาดาน” จะเร่งเอาคืนจนหยดสุดท้าย แต่กรรมการเห็นพ้องให้ “อาลีฟ” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัย 5 ไฟต์ติด พร้อมคว้าสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบัลลังก์จาก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” อย่างเป็นทางการ
ส่วน “ดิโอโก เรอิส” นักรัดดาวดัง วัย 23 ปี จากบราซิล ประลองฝีมือกับ “ดาอิกิ โยเนคุระ” จอมรัดหน้าใหม่ วัย 29 ปี จากญี่ปุ่น โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) ที่ว่างอยู่ในตอนนี้เป็นเดิมพัน ภาพรวมของเกมตลอด 10 นาที “ดิโอโก” เป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง ส่วน “ดาอิกิ” อาศัยความคล่องตัวพยายามเอาตัวรอด จบการแข่งขัน “ดิโอโก” ที่เป็นฝ่ายทำเกมบุกจะแจ้งกว่าได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 2 ไฟต์รวด พร้อมผงาดนั่งแท่นแชมป์โลกคนใหม่ของรุ่นนี้อย่างสมศักดิ์ศรี
ขณะที่ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) วัย 23 ปี ชาวไทย หวนโชว์สกิลมวยไทยในรอบกว่า 2 ปี พบกับ “มาร์ตินา โดมินชัค” นักชกสาววัยเดียวกันจากโปแลนด์ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต ปรากฏว่า “เพชรจีจ้า” โชว์ฝีมือสมเป็นตัวแม่ของรุ่น เดินหน้าบุกออกอาวุธดุดัน ก่อนปิดเกมชนะทีเคโอ “มาร์ตินา” ช่วงปลายยกแรก ยืดสถิติไร้พ่ายใน ONE เป็นไฟต์ที่ 8 ปูทางล่าเข็มขัดมวยไทยต่อไป
สำหรับนักกีฬาที่ทำผลงานปิดเกมเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” และคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าในศึกนี้มีเพียงรายเดียว ได้แก่ “เอ็งค์-ออร์กิล บาร์ทาคู” คว้าเงินรางวัลไป 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1,600,000 บาท)
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 38
คู่เอก เอ็งค์-ออร์กิล บาร์ทาคู (มองโกเลีย) ชนะซับมิชชัน ฟาบริซิโอ อานดราเด (บราซิล) นาทีที่ 1:33 ของยก 4 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ (มาเลเซีย-ไทย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ รามาดาน ออนดาช (เลบานอน) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ดิโอโก เรอิส (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดาอิกิ โยเนคุระ (ญี่ปุ่น) (ชิงแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะทีเคโอ มาร์ตินา โดมินชัค (โปแลนด์) นาทีที่ 2:46 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
แล็กลัน ไจลส์ (ออสเตรเลีย) ชนะซับมิชชัน มาร์เซโล การ์เซีย (บราซิล) นาทีที่ 7:03 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ดีมิทรี คอฟตุน (ทาจิกิสถาน-รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชินจิ ซูซูกิ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะทีเคโอ เจเรมี มิเอโด (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 4:53 ของยก 2 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)