มั่นใจของครบ! “อาลีฟ” ลั่นอาวุธหลากหลายพร้อมชนเดือด “รามาดาน”

“อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวบู๊ก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ เล็งงัดอาวุธมวยไทยอันหลากหลายแลกเดือดกับ “รามาดาน ออนดาช” คู่ชกหมัดดุจากเลบานอน ในการสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เพื่อพิสูจน์ว่าใครสมควรได้บัตรคิวจ่อเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์คนต่อไป โดยจะได้รู้กันในศึก ONE Fight Night 38 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค.นี้
ไฟต์นี้ “อาลีฟ” จะต้องโคจรมาพบกับมวยฟอร์มจัดอย่าง “รามาดาน” ที่โชว์เพลงหมัดไล่ถล่มเอาชนะนักชกไทยบนเวที ONE ลุมพินีมา 4 รายรวด ซึ่งแม้คู่ชกจะขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดอันดุดัน แต่ “อาลีฟ” มั่นใจว่าอาวุธมวยไทยอันครบเครื่องจะช่วยให้เขาฝ่าด่านหินนี้และยืดสถิติชนะต่อเนื่องได้เป็นไฟต์ที่ 5
“รามาดาน เป็นนักมวยที่แข็งแกร่งและมีหมัดอันตราย แม้ผมจะเคยเจอคู่ชกสไตล์นี้มาหลายคน แต่เขาพิเศษกว่าเพราะมีความเร็วและออกหมัดได้ต่อเนื่อง รูปเกมน่าจะสนุกครับ ไม่เขาก็ผมที่อาจร่วง เพราะผมตั้งใจจะแลกแบบไม่ถอย อยากโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุด แม้เขาจะมั่นใจในหมัดแค่ไหน แต่ผมเองก็เชื่อว่ามีดีทุกอย่างและมีอาวุธที่หลากหลายกว่าครับ”
แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ “อาลีฟ” พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเก็บชัยชนะเหนือ “รามาดาน” มาจากคำให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาของ “พระจันทร์ฉาย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มองว่าเขายังไม่คู่ควรกับโอกาสชิงเข็มขัด ซึ่งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้ “อาลีฟ” ตั้งใจพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าตนคู่ควรเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปของ “พระจันทร์ฉาย”
“พี่พระจันทร์ฉาย ให้สัมภาษณ์ว่าผมยังไม่คู่ควรกับการชิงเข็มขัด แต่ผมไม่รู้สึกอะไร เพราะผมได้สัญญา ONE มาก่อน ส่วน รามาดาน เพิ่งได้สัญญามาไม่นาน ยังไงผมก็มองว่าตัวเองคู่ควรกว่า และไฟต์นี้ผมจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยการเอาชนะเขาให้ได้ครับ”