ONE ขยายความร่วมมือ กองทัพบก จัดการแข่งขันที่ลุมพินีต่ออีก 2 ปี

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศสานต่อพันธกิจและขยายความร่วมมือกับ กองทัพบก ในการจัดการแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) อย่างต่อเนื่องไปอีก 2 ปี โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบนิเวศมวยไทย และยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่ที่ ONE เริ่มต้นจัดศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รายการนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทันทีจากกระแสตอบรับอันร้อนแรงของแฟนหมัดมวยทั่วประเทศ จนสามารถทะยานขึ้นสู่เรตติง อันดับ 1 ทั้งในกลุ่มรายการศิลปะการต่อสู้ที่ออกอากาศในสัปดาห์เดียวกัน และยังเป็น อันดับ 1 เมื่อเทียบกับทุกรายการที่จัดในช่วงวันและเวลาเดียวกันในประเทศไทย
ความยิ่งใหญ่ของ ONE ในฐานะผู้จัดการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ระดับโลกถูกเน้นย้ำด้วยตารางการแข่งขันที่ถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายพันธมิตรครอบคลุมทั่วโลก โดยแบ่งประเภทรายการออกเป็น
• ONE ลุมพินี: จัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกค่ำคืนวันศุกร์ ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของเอเชีย รวมแล้วมีการจัดอีเวนต์ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ประมาณ 45 ครั้งต่อปี โดยมีศึกใหญ่ประจำไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี
• ONE Fight Night: ออกอากาศสดในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของสหรัฐอเมริกา โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประจำทุกเดือน (ตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์ตามเวลาไทย) รวมอีก 12 อีเวนต์ต่อปี
• ทั้งนี้ไม่รวมถึง ศึก ONE (ตัวเลข) ซึ่งเป็นศึกใหญ่ที่สุดในบรรดารายการของ ONE ทั้งหมด จะจัดหมุนเวียนไปตามประเทศต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตร อีก 4 ครั้งต่อปี
การที่ ONE ตัดสินใจเดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องที่สนามมวยเวทีลุมพินีอันทรงเกียรติ ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันมวยไทยให้เป็น Soft Power ที่ทรงพลัง ผ่านการถ่ายทอดสดสู่ผู้ชมใน 190 ประเทศทั่วโลก ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกได้รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงช่วยเปิดประตูให้ยอดนักสู้ชาวไทยมีพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมากขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ ความร่วมมือตลอดช่วงที่ผ่านมายังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดย ONE สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยสูงถึงราว 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท) ต่อปี ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยผลักดันทั้งวงการมวยไทยและภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม