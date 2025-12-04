เปิดโหมดโหด! “เพชรจีจ้า” ซ้อมซัดนักชกชาย ลับคมก่อนชน “มาร์ตินา”

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เผยลงนวมซ้อมกับนักชกชายต่างชาติเป็นประจำเพื่อเสริมพลังแกร่งก่อนดวลเดือดกับ “มาร์ตินา โดมินชัค” คู่ชกฟอร์มสดจากโปแลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE Fight Night 38 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6
ธ.ค.นี้
“เพชรจีจ้า” เตรียมหวนกลับมาชกมวยไทยในรอบกว่า 2 ปี พบกับคู่ชกสุดแกร่งอย่าง “มาร์ตินา” ที่ความมั่นใจกำลังมาเต็มหลังคว้าชัยมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน ซึ่งแน่นอนว่าการต้องเจองานหินแบบนี้ทำให้ “เพชรจีจ้า” จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเสริมความพร้อมรอบด้านก่อนออกโรงปะทะมวยสาวฟอร์มสดจากโปแลนด์
“ไฟต์นี้หนูถูกจับให้ลงนวมกับนักชกต่างชาติผู้ชายแทบตลอด เวลาลงนวมพวกเขาชกหนักจริงเหมือนวันแข่ง ถึงหนูจะเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ไม่ออมมือ ชกจริงเจ็บจริงจนทำให้หนูพัฒนาเรื่องพละกำลังและความแข็งแกร่งขึ้นมาก หนูเชื่อว่าถ้าไม่โดนอาวุธของ มาร์ตินา เข้าเป้าแบบเต็ม ๆ ก็น่าจะทนได้ค่ะ”
“นอกจากนั้นหนูยังเตรียมอาวุธมวยไทยมาครบเครื่องด้วย มั่นใจว่าซ้อมมาดีที่สุดแล้ว เหลือแค่ขึ้นไปทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะ”
นอกจากนี้ “เพชรจีจ้า” ยังเผยถึงเป้าหมายที่ต้องการใช้ “มาร์ตินา” เป็นบันไดขั้นสำคัญให้เธอปีนขึ้นไปลุ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต จาก “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ยอดนักชกสาวชาวบราซิลในไฟต์ต่อไป
“ไฟต์นี้หนูตั้งใจจะเป็นฝ่ายชิงเดินเข้าหา และสู้ในเกมระยะประชิดให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสียเปรียบเรื่องช่วงชก หนูคิดว่าเขาน่าจะไม่ถอยเหมือนกัน เพราะ 4 ไฟต์ที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายเดินแทบตลอด รูปเกมต้องออกมาสนุกแน่นอน และมีโอกาสจบไม่ครบยกสูงมาก เขาเองก็อยากจะเอาชนะหนูให้ได้สวย ๆ เพื่อลุ้นขึ้นไปชิงแชมป์กับ อัลลิเซีย เหมือนกัน ถ้าใครพลาดก่อนมีสิทธิ์ร่วงค่ะ”
“ไฟต์นี้สำคัญมาก เพราะเป็นการกลับมาชกมวยไทยครั้งแรกในรอบ 2 ปี แฟน ๆ น่าจะรอดูผลงานของหนูเยอะ หนูสัญญาว่าจะพยายามสู้เต็มที่และเอาชนะ มาร์ตินา ให้ได้ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อลุ้นขึ้นไปชิงกับ อัลลิเซีย ในไฟต์ต่อไปค่ะ”