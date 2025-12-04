ใครมาก็พร้อม! “ชาโด้” เดินลุยชนมวยแทน หวังโชว์ของปูทางสู่แชมป์ปีหน้า

“ชาโด้ สิงห์มาวิน” ดาวบู๊ดีกรีอันดับ 3 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากเมืองตาก เปิดใจไม่เคยเกี่ยงคู่ชก หลังถูกสลับให้มาดวลกับ “เอนโซ คาร์ทูม” มวยหน้าใหม่ตัวแทนฝรั่งเศส-แอลจีเรียในช่วงโค้งสุดท้าย โดยจะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE Fight Night 38 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค.นี้
เดิมทีไฟต์นี้ “ชาโด้” มีคิวต้องเปิดศึกรีแมตช์เคลียร์ใจกับ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” จอมแสบจากแอลจีเรีย แต่เนื่องจาก “โมฮาเหม็ด” มีอาการป่วยต้องขอถอนตัวไป ก่อนจะได้ “เอนโซ” ที่อาสาเข้ามาเป็นมวยแทนในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งแม้จะมีเวลาเตรียมตัวรับมือคู่ชกหน้าใหม่ไม่นาน แต่ “ชาโด้” ยังยืนยันพร้อมลุยเต็มสูบเหมือนเดิม เพื่อทำฟอร์มไล่ล่าโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต จาก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไป
“ตอนที่ทีมงานแจ้งว่าเปลี่ยนคู่ชกก็ไม่ได้รู้สึกตกใจ เพราะปกติผมเป็นคนไม่เกี่ยงคู่ชกอยู่แล้ว เพราะผมอยากจะชกเพื่อหาเงินกลับไปดูแลครอบครัว และส่วนตัวคิดว่าเขาก็ใจถึงเหมือนกันที่กล้าเข้ามาเป็นมวยแทนในช่วงโค้งสุดท้าย เท่าที่ผมเข้าไปดูในโซเชียลของเขาก็เห็นว่าฟิตซ้อมอยู่ตลอด ดังนั้น เกมไฟต์นี้น่าจะสนุก เพราะเราต่างเตรียมตัวมาเต็มที่เหมือนกัน”
“ไฟต์ส่งท้ายปีครั้งนี้ผมอยากคว้าชัยชนะให้ได้ เพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองและได้พาแม่ไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกัน ถ้าได้โบนัสก็ยิ่งเป็นเหมือนเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับผมเลย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมต้องการชัยชนะในไฟต์นี้จริง ๆ เพราะจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพาผมขยับเข้าใกล้โอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทยกับ ตะวันฉาย ในปีหน้าครับ”
นอกจากนี้ “ชาโด้” ยังได้ลงลึกวิเคราะห์ถึงสไตล์การชกของ “เอนโซ” ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยมาต่อเนื่อง 8 ไฟต์ โดยเฉพาะ 5 ไฟต์หลังสุดที่ถล่มน็อกคู่ชกได้ทั้งหมด พร้อมคาดการณ์ถึงเกมบนเวทีและแนวทางการรับมือคู่ชกดีกรีแชมป์โลก ISKA รุ่น 154 ป. รายนี้
“จริง ๆ เอนโซ คล้ายกับ โมฮาเหม็ด ตรงที่ออกหมัดได้ไวเหมือนกัน แต่ เอนโซ จะมีลูกเตะขากับก้านคอเพิ่มเข้ามาด้วย การเตรียมรับมือมวยหมัดแบบนี้จึงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ แค่ต้องบล็อกหมัดแล้วหาจังหวะสวนให้ดี รวมถึงระวังลูกเตะให้มากขึ้น ถึงจะต้องเจอมวยแทนกะทันหันแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมแน่นอนครับ”