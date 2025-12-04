ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอส DMT เตรียมจัดโครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทลล์เวย์” ปีนี้มีข้าว Green Way จากการทำนาเปียกสลับแห้ง พร้อมยาหม่องน้ำ ฝีมือผู้สูงอายุชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง ซึ่ง DMT สนับสนุนฝึกอาชีพ มาร่วมแจมกับ ผ้าเย็น เครื่องดื่ม และลูกอม เริ่มแจก26 ธค. นี้ เวลา 07.00-09.00 และเวลา 15.00-17.00 น. หน้าด่านดินแดง 1
คริสตีส์ (Christie’s) จัดงาน Bangkok Luxury Sales Preview รวบรวมคอลเลกชันที่จะถูกนำไปประมูล ณ นครเจนีวาและฮ่องกง โดยมี ประภาวดี โสภณพนิช รองประธานกรรมการ และกก.ผจก.บริษัท คริสตีส์ ประจำกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย, วิกกี้ เซ็ก รองประธานกรรมการ และประธานแผนกอัญมณี คริสตีส์ เอเชียแปซิฟิก, วินซี่ แซง, อเล็กซ์ บิกเลอร์, เฮนรี เบลีย์ และลีโอ ครีอาโก ร่วมงาน ณ The Peak เกษร ทาวเวอร์
คริสปี้ ครีม ส่งความสุขด้วย “Krispy Kreme x Peanuts™ Christmas” Doughnuts เริ่มที่สนูปปี้ คุกกี้แอนด์ ครีม โดนัทรูปทรงหัวใจ เคลือบไวท์ช็อกโกแลต หน้าตาสนูปปี้ สอดไส้คุ้กกี้แอนด์ครีม, คู่ซี้ ชาร์ลี บราวน์ ออนาเมนต์ โดนัทสอดไส้บราวน์บัตเตอร์ท็อฟฟี่คัสตาร์ด เคลือบช็อกโกแลตสีเหลือง ลวดลายหยักของเสื้อตัวเก่งจากดาร์กช็อกโกแลต, คริสต์มาส โดนัท โดนัทประดับด้วย Wreath จากวิปปิ้งครีมสีเขียว เพิ่มสนูปปี้กับเพื่อน เจ้านกสีเหลืองวูดสต็อกบนโบว์สีแดง และซานต้า เบลลี่ โดนัทสอดไส้สตรอเบอร์รีครีม เคลือบช็อกโกแลตสีแดง ตกแต่งด้วยซานต้าเบลต์ชูการ์แคนดี้ วันนี้-4 ม.ค. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา