เจาะลึกเบื้องหลัง “Christie’s Workshop: International Exposure” ติวเข้มศิลปินไทยรุ่นใหม่สู่เวทีโลก ในโครงการ Early Years Project #8

ปลดล็อกศักยภาพ: จากความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาดศิลปะระดับโลกบรรยากาศภายในเวิร์คช็อปวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เต็มไปด้วยความเข้มข้นและพลังของศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 8 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับโอกาสพิเศษในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากคุณเด็กซ์เตอร์ ฮาว (Dexter How) รองประธานกรรมการและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส แผนกศิลปะศตวรรษที่ 20 และ 21 บริษัท คริสตีส์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมุมมองของนักสะสมงานศิลปะระดับนานาชาติต่องานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการตั้งราคาเมื่อนำผลงานเข้าสู่ตลาด และมองแนวโน้มตลาดศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนอกจากนี้ ศิลปินรุ่นใหม่ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านมุมมองของ “ก้องกาน” (Gongkan) หรือ คุณกันตภณ เมธีกุล ศิลปินชื่อดังของไทยที่ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับ “เส้นทางสู่ศิลปินอาชีพที่ประสบความสำเร็จในตลาดศิลปะ” ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 8 คน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ เทคนิคการสร้างสรรค์ และรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรส่วนกิจกรรมพิเศษในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการ EYP#8 ได้นำเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลงานให้แก่คณะกรรมการเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมร่วมฟังเสวนาพิเศษ โดย ดร.กฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์และผู้อำนวยการศิลป์ของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน / ประภาวดี โสภณพนิช รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัทคริสตีส์ ประจำกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย / เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์ หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและหัวหน้าภัณฑารักษ์ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกันถ่ายทอดกระบวนการเบื้องหลังโครงการให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงบทส่งท้ายของโครงการ EYP#8 ปิดท้ายด้วยการมอบทุนจาก Christie’s Thailand ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการฯ จำนวน 3 ท่านๆ ละ 100,000 บาท ได้แก่ พิชชาภา หวังประเสริฐกุล ผลงาน “Things Left to Forget & Things that Stay” พิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง ผลงาน “Persona” และ ลลิตา สิงห์คำปุก ผลงาน “Till We Meet Again” (กว่าจะพบกันอีก)ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยหัวใจหลักของเวิร์กช็อปในครั้งนี้คือการ “ติดปีก” ให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ มีความพร้อมและความมั่นใจในการก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ (International Exposure) เนื้อหาจึงครอบคลุมมิติที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาชีพศิลปินในปัจจุบัน ตั้งแต่ภาพรวมของระบบนิเวศศิลปะ (Art Ecosystem) ไปจนถึงกลยุทธ์และทักษะต่างๆ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อาทิ ภูมิทัศน์ตลาดศิลปะโลก (The Global Art Market) การเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ (Professional Practice) การนำเสนอผลงานและการตั้งราคา (Presentation & Pricing) รวมไปถึงเบื้องหลังโลกแห่งการประมูล (The World of Auctions) ตั้งแต่การคัดเลือกผลงาน การประเมินราคา การจัดทำแค็ตตาล็อก ไปจนถึงโลจิสติกส์และการขนส่งผลงานศิลปะข้ามพรมแดนสิ่งที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้น คือการเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ซักถามและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของคริสตีส์ ที่นอกจากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการวางแผนเส้นทางอาชีพในระยะยาวได้อย่างดี ทั้งยังเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ช่วยให้ศิลปินมองเห็นคุณค่าและศักยภาพในงานของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นChristie’s Workshop: International Exposure ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศิลปินไทยอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของคริสตีส์ ประเทศไทย ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ที่ขับเคลื่อนศิลปินรุ่นใหม่ของไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกได้อย่างสง่างามในอนาคต ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.facebook.com/baccpage