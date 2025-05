เหล่านักสะสมเตรียมทำการบ้าน! พบงานประมูลสิ่งของเลอค่าครั้งสำคัญของคริสตีส์

คริสตีส์จัดแสดงไฮไลท์ 'อัญมณีระดับตำนาน' และ 'นาฬิกาหรู' ในไทย ก่อนการประมูลใหญ่ที่เจนีวาและฮ่องกง พร้อมพบผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตัวจริง งานพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกรุงเทพฯ โดย คริสตีส์ร่วมกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking) จัดงานพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ เดอะ พีค ชั้น 20 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ใจกลางกรุงเทพฯ โดยนำเสนอผลงานไฮไลท์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ อาทิ นาฬิการะดับมาสเตอร์พีซ กระเป๋าแบรนด์เนมล้ำค่า และอัญมณีหายาก ก่อนจะเข้าสู่การประมูลในเจนีวาและฮ่องกงช่วงเดือนพฤษภาคม

แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานมีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากคริสตีส์ที่บินตรงมาแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมอง อาทิ Vickie Sek ประธานฝ่ายจิวเวลรี่ , Alexandre Bigler รองประธานอาวุโส หัวหน้าแผนกนาฬิกา คริสตี้ส์ เอเชียแปซิฟิก , Winsy TSANG รองประธานอาวุโส หัวหน้าแผนกกระเป๋าถือ คริสตี้ส์ เอเชียแปซิฟิก , Max Fawcett หัวหน้าแผนกจิวเวลรี่ ประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และ Rémi Guillemin หัวหน้าแผนกนาฬิกา ประจำยุโรปและอเมริกา

ความร่วมมือระหว่างคริสตีส์และยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลลูกค้าคนสำคัญอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการบริหารความมั่งคั่งซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่า เต็มไปด้วยความหมาย และขับเคลื่อนด้วยความหลงใหล (Passion Investments)

งานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์กิจกรรมพิเศษที่จะเปิดตัวต่อเนื่องในอนาคต เพื่อมอบแรงบันดาลใจและยกระดับประสบการณ์ระดับโลกให้กับลูกค้าคนสำคัญในทุกมิติ

การประมูลสำคัญของคริสตีส์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ เช่น...ฉลอง 50 ปี การประมูลนาฬิกาของคริสตีส์ 12 พฤษภาคม 2568 | เจนีวา

ไฮไลท์สำคัญของการประมูลครั้งนี้ ได้แก่ Patek Philippe, Pink Gold Perpetual Calendar, Ref. 2497 'First Series' (ผลิตปี 1953) หนึ่งในนาฬิกาที่หายากที่สุดของแบรนด์ชั้นนำ นาฬิการุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง 115 เรือนตลอดช่วงปี 1951–1963 โดยเรือนที่นำออกประมูลนี้ เป็น 1 ใน 7 เรือนจากซีรีส์แรกที่ใช้เคสโรสโกลด์โดยช่างฝีมือที่มีชื่อเสียง Emile Vichet ซึ่งโดดเด่นด้วยขานาฬิกายาวเรียวและฝาหลังแบน (ประมาณราคา: CHF1,000,000–2,000,000)

Rolex, Yellow Gold Daytona 'Paul Newman John Player Special' Ref. 6264 (ผลิตประมาณปี 1971) นาฬิกาหายากระดับโลกและมีความลึกลับระดับตำนาน รุ่นนี้ผลิตระหว่างปี 1969 – 1972 เท่านั้น สำหรับเรือนที่เป็นทอง 14k เชื่อว่าทำมาสำหรับตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ ที่ผ่านมา มีเพียง 2–3 เรือนที่ปรากฏภาพหรือข้อมูลในที่สาธารณะ และแทบไม่มีใครเคยเห็นหรือศึกษารายละเอียดของเรือนจริง นี่นับเป็นเรือนแรกของรุ่นที่นำออกประมูลในระดับนานาชาติ (ประมาณราคา: CHF 800,000–1,600,000)

F.P. Journe, Platinum Chronometre A Resonance 'Pre-Souscription’ No. 041/00R (ผลิตประมาณปี 2000) หนึ่งในนาฬิกาชั้นยอดจากยุคเริ่มต้นของ François-Paul Journe รุ่นนี้ผลิตเพียง 21 เรือน และมีเฉพาะบางเรือนที่มาพร้อมกับหน้าปัดสีโรสโกลด์ เช่นเรือนนี้ ผลิตโดยระบบการสั่งจอง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้า มาพร้อมกลไก 'Resonance' ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถือเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า

A Bouquet Of Gems: A Superb Collection Of Jewels By JAR อัญมณีดีไซน์เอกลักษณ์ที่เปรียบดั่งงานศิลปะ 14 พฤษภาคม 2568 | เจนีวา

การประมูล Magnificent Jewels ที่โรงแรม Four Seasons Hotel des Bergues ในเจนีวา จะนำเสนอคอลเลกชันเครื่องประดับจากทั้งยุคประวัติศาสตร์และยุคใหม่ รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอย่าง Harry Winston, Cartier, JAR, Van Cleef & Arpels และอีกมากมาย

ไฮไลท์ของการประมูล คือ A Bouquet Of Gems: A Superb Collection Of Jewels By JAR ซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลกชันส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด ประกอบด้วยผลงาน 21 ชิ้นของ Joel Arthur Rosenthal (JAR) ปรมาจารย์แห่งการออกแบบอัญมณีของโลก ซึ่งไม่เคยปรากฏในตลาดหรือถูกประมูลมาก่อน

งานประมูลกระเป๋าและเครื่องประดับสุดเลอค่า การประมูล Handbags & Accessories ที่ฮ่องกง

การประมูลกระเป๋าถือและเครื่องประดับในฤดูใบไม้ผลินี้ ยังคงสืบสานมาตรฐานแห่งความยอดเยี่ยม ด้วยการรวบรวมผลงานจาก 3 แบรนด์ระดับโลก ได้แก่ Hermès, Chanel และ Louis Vuitton

หนึ่งในไฮไลต์ที่โดดเด่นที่สุด คือการเปิดตัวผลงานสั่งทำพิเศษจาก Hermès ได้แก่ Kelly Doll หนังจระเข้ทูโทน และ Kelly 25 สีชมพูแมตต์ หายาก ซึ่งทั้งสองใบสะท้อนถึงความประณีตสูงสุดและศิลปะอันไร้ที่ติในการสร้างสรรค์

การประมูลอัญมณีล้ำค่าจากคอลเลกชันของนักสะสมผู้ทรงเกียรติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ที่ ฮ่องกง

พบกับสองสุดยอดอัญมณีที่เป็นดาวเด่นในการประมูล Magnificent Jewels Regent Kashmir แหวนแซฟไฟร์แคชเมียร์ 'Royal Blue' ขนาด 35.09 กะรัต แบบ No Heat ประดับเพชร (ประมาณราคา: HK$65,000,000–95,000,000 / US$8,000,000–12,000,000) และ แซฟไฟร์น้ำหนัก 35.09 กะรัต ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และถือเป็นอัญมณีแซฟไฟร์แคชเมียร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่คริสตีส์เคยนำเสนอในตลาดประมูลระดับโลกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คริสตีส์เตรียมนำคอลเลกชันนี้ออกประมูลใน 4 ศูนย์กลางการประมูลสำคัญของโลก ได้แก่ ฮ่องกง ดูไบ เจนีวา และนิวยอร์ก ผ่านการจัดประมูลสดและออนไลน์ รวม 8 ครั้ง ตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงปี 2025

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามการประมูลชิ้นงานหายากระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอัญมณี นาฬิกา กระเป๋า และไวน์ชั้นเลิศ เดือนพฤษภาคมนี้ ถือเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาด เพราะ คริสตีส์ ได้เตรียมจัดงานประมูลใหญ่ในเมืองสำคัญทั่วโลก รวมทั้งที่ เจนีวา และ ฮ่องกง ตามกำหนดการดังนี้

เจนีวา:

- Rare Watches | 12 พฤษภาคม 2568

- Magnificent Jewels | 14 พฤษภาคม 2568

ฮ่องกง: Hong Kong Luxury Week

- Finest and Rarest Wines | 22–23 พฤษภาคม 2568

- Handbags & Accessories | 26 พฤษภาคม 2568

- Magnificent Jewels | 27 พฤษภาคม 2568

- Important Watches | 28–29 พฤษภาคม 2568

งานที่เข้าร่วมการประมูลในฮ่องกงจะจัดแสดงล่วงหน้าให้ชมระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม ณ อาคาร เดอะ เฮนเดอร์สัน ชั้น 6, ฮ่องกง