“ภูสิทธิ์-อติวิชญ์” นำร่วมรอบสาม ลุ้นแชมป์ บารัฐ คลาสสิค ที่อินเดีย

ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย โชว์ฟอร์มเยี่ยมหวดโฮลอินวันกับอีก 4 เบอร์ดี้ แบบไร้โบกี้ สกอร์รวมสามวัน 15 อันเดอร์พาร์ 201 เท่ากับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ที่มาแรงหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 รั้งจ่าฝูงร่วมสู่รอบสุดท้ายศึก บารัฐ คลาสสิค 2025 ที่สนามเคนส์วิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศอินเดีย (ภาพ: Asian Tour)
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการรองสุดท้ายของฤดูกาล 2025 รายการ “บารัฐ คลาสสิค 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามเคนส์วิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท ระยะ 7,210 หลา พาร์ 72 ประเทศอินเดีย โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวได้ 14 คน
รอบที่สามของการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฎว่า ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย อดีตมือหนึ่งออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ปี 2023 โชว์ฟอร์มเยี่ยมหวดโฮลอินวันที่หลุม 16 ระยะ 195 หลา ด้วยเหล็ก 7 รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ แบบไร้โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวมเท่ากับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ที่มาแรงหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 โดยไม่มีโบกี้เช่นกัน ทั้งคู่ขยับขึ้นมานำร่วมโดยมี ภาณุพล พิทยารัฐ ที่เก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 ตามมาในกลุ่มอันดับ 3 ร่วม ด้วยสกอร์ตามหลังสามสโตรค
ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย นักกอล์ฟวัย 31 ปี ซึ่งกำลังไล่ล่าแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ เผยว่า “ผมเล่นได้ดีเหมือนสองรอบแรก แต่วันนี้โชคดีหลายช็อต โดยเฉพาะโฮลอินวันและชิพอินเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย ตอนโฮลอินวันผมไม่เห็นตอนที่ลูกลงหลุม พอได้ยินเสียงจากกองเชียร์ ผมเลยหยิบเครื่องวัดระยะมา แล้วก็ไม่เห็นลูกบนกรีน นี่เป็นรอบที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผม”
ทางด้าน โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์ที่ 8 ในเอเชียน ทัวร์ กล่าวว่า “การไม่เสียโบกี้เลยเป็นเรื่องที่ดีเสมอ พอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองมาก แต่ก็มีสองสามครั้งที่ผมพลาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพาร์ 5 ซึ่งควรทำได้ดีกว่านี้”
ขณะที่ เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน แชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่ไต้หวัน เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 และ วิชญภัทร สินสร้าง หวดเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสามวันมีคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่ในกลุ่มอันดับ 8 ร่วม ส่วน เศรษฐี ประคองเวช ทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับ 12 ร่วมด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำสกอร์ดังนี้ ธนภัทร พิชัยกุล (71) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 อันดับ 20 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (71) และ โคสุเกะ ฮามาโมโต้ (71) สกอร์รวมคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 210 อันดับ 23 ร่วม, รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (67) สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 อันดับ 28 ร่วม, นิติธร ทิพย์พงษ์ (72) และ กัญจน์ เจริญกุล (69) สกอร์รวมคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 215 อันดับ 44 ร่วม