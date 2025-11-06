“กิรเดช-กัญจน์” ตามสโตรคเดียว เปิดศึก เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น รอบแรก

กิรเดช อภิบาลรัตน์ และกัญจน์ เจริญกุล ประเดิมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 65 รั้งอันดับสองร่วมในรอบแรกของการแข่งขัน “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีสกอร์ตามหลัง จุงฮยุน วัง โปรจากเกาหลีใต้เพียงสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่ 8 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกและเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์รวม 144 คน จาก 29 ประเทศลงแข่งขัน เป็นผู้เล่นชาวไทย 27 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11 ล้านบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 เปิดเกมไม่ดีเสียโบกี้ในหลุมแรก ก่อนเก็บคืนได้ 9 เบอร์ดี้ แต่พลาดตีตกน้ำเสียอีกหนึ่งโบกี้ในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 65 เท่ากับกัญจน์ เจริญกุล ที่ทำ 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว และคีแรน วินเซนต์ นักกอล์ฟจากซิมบับเว โดยมีสกอร์ตามหลัง จุงฮยุน วัง โปรจากเกาหลีใต้ ที่หวด 9 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว นำเดี่ยวด้วยสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64
กิรเดช อภิบาลรัตน์ นักกอล์ฟจากดีพีเวิลด์ทัวร์ซึ่งลงเล่นกอล์ฟติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 13 เผยว่า “ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ตอนนี้อยู่ในช่วงตีกอล์ฟได้ตามมาตรฐานของตัวเอง มีแอบผิดหวังเล็กๆ ที่ไปพลาดตีตกน้ำในหลุมสุดท้าย ออกสตาร์ทโบกี้และปิดด้วยโบกี้อาจเป็นการจบวันที่ไม่ประทับใจนัก แต่โดยรวมถือว่าดี มี 7 อันเดอร์ตุนไว้ ทำให้เล่นได้มั่นใจในรอบที่เหลือ สกอร์ตามผู้นำอยู่หนึ่งแต้ม แต่ยังเหลืออีก 3 วันให้เล่น จะมีแค่เรื่องของพลังตัวเองที่ต้องเล่นบนสนามที่เดินค่อนข้างเหนื่อย และเป็นสิ่งที่ผมแอบกังวล เพราะเป็นสัปดาห์ที่ 13 แล้วที่เล่นกอล์ฟติดต่อกันตั้งแต่ดีพีเวิลด์มาถึงสัปดาห์นี้ คิดว่าพลังงานตัวเองเหลือไม่เยอะ แต่จะพยายามจัดการตัวเองให้ดีที่สุด”
ทางด้าน กัญจน์ เจริญกุล โปรวัย 33 ปีจากพังงา ซึ่งกำลังไล่ล่าแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ กล่าวว่า “วันนี้ทำได้ดีกว่าที่คาดมาก รู้สึกว่าได้ออกอาวุธมากขึ้น แม้จะตีไปผิดแต่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สียแต้ม ดีใจที่ไดร์ฟได้ดีขึ้น ช่วงแรกมีตื้อๆ จากนั้นสามารถไดร์ฟได้ดีขึ้นและพาตัวเองอยู่ในจุดที่ตีไปใกล้ธงได้ เหล็กก็ดีขึ้น เหลืออีกสามวันก็ยังอยากชนะมาก สัปดาห์นี้ค่อนข้างมั่นใจ แต่จะไม่คาดหวังอะไรมาก จะออกไปเล่นให้เต็มที่ที่สุด”
ขณะที่ โปรฟีเวอร์-นิติธร ทิพย์พงษ์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการ หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 7 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รั้งอันดับ 5 ร่วม โดยมี ฉ่างไท้ สุดโสม ตามมาที่สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 ส่วน อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และสาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 2 รายการ จบรอบแรกเข้ามาคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2023 จากสหรัฐ
ส่วนดาวดังของโลกอย่าง พอล เคซีย์ มือดีลิฟกอล์ฟจากทีม Crushers GC ชาวอังกฤษ ตีเข้ามา 3 อันเดร์พาร์ 67 เท่ากับ ภาณุพล พิทยารัฐ, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์