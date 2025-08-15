“กิตติพงษ์” แซงขึ้นนำรอบสอง สิงห์ พัทยา โอเพ่น

กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข หวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 64 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 131 หลังจบรอบสองศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น” ครั้งที่ 23 ณ สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ พาร์ 70 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดแข่งขันรายการ สิงห์ พัทยา โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคมนี้ ที่สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี ระยะ 7,082 หลา พาร์ 70 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
ผ่านครึ่งทางปรากฎว่า โปรเฟิร์ส-กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข โปรวัย 24 ปีจากภูเก็ต หวด 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 64 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมี ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย อดีตมือหนึ่งออลไทยแลนด์ฯ และ ณัฏฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ ที่เก็บได้อีกคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 67 ตามหลังเพียงสโตรกเดียว โดยในรอบนี้ ภูสิทธิ์ และณัฎฐพัชร์ ต่างก็ตีเพิ่ม 3 อันเดอร์ จากคนละ 4 เบอร์ดี้ 1 โบกี้
กิตติพงษ์ ซึ่งจบอันดับ 5 ร่วมในออลไทยแลนด์ฯ รายการล่าสุดที่จังหวัดระยอง และกำลังลุ้นแชมป์แรกในทัวร์ เผยว่า “รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ดี บอลสไตรกิ้งดีมาก แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาคือการพัตต์ หวังว่าจะพัตต์ได้ดีมากขึ้น รอบสามก็จะตีตามเกม หวังว่าบอลสไตรกิ้ลจะดีเหมือนเดิม และพัตต์ให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้คาดหวัง ขอเล่นให้สนุก”
ขณะที่ สาริศ สุวรรณรัตน์ อดีตแชมป์รายการนี้ เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 อยู่อันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 133 โดยมี สุทธินนท์ ปัญโญ หวด 6 อันเดอร์ 64 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ร่วม กับ รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ ภาณุพล พิทยารัฐ ที่สกอร์รวมคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 135
ด้าน พชร คงวัดใหม่ เจ้าของแชมป์ 7 รายการในทัวร์ พลาดตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 8 ร่วมกับ ชนาดล ดนตรี ที่สกอร์รวมเท่ากัน 5 อันเดอร์พาร์ 135 ส่วน เอกปริษฐิ์ หวู่ ผู้นำรอบแรกและแชมป์เก่า ฟอร์มหลุดตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 74 หล่นไปอยู่ในกลุ่มอันดับ 18 ร่วมด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 137 โดยจบรอบนี้ทัวร์นาเมนท์ตัดตัวที่สกอร์รวม 1 โอเวอร์ มีนักกอล์ฟผ่านไปเล่นสองวันสุดท้าย 65 คน ซึ่งรวมถึง 3 นักกอล์ฟสมัครเล่น