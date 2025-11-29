“พลอย-นอร์ตั้น” สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์คู่ผสมปิงปองเยาวชนโลก 2025

“พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล และ “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ สองดาวรุ่งนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ เทเบิลเทนนิส เยาวชนโลก 2025 ในประเทศคู่ผสม รุนอายุไม่เกิน 15 ปี มาครอง หลังเอาชนะคู่ตัวเต็งจากจีน ไปแบบสุดมัน 3-2 เกม ในรอบชิงชนะเลิศ ที่เมืองคลูจ นาโปกา ประเทศโรมาเนีย เมื่อช่วงดึกวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
สำหรับ “พลอย” และ “นอร์ตั้น” ในรอบรองชนะเลิศ เพิ่งจะล้มคู่ตัวเต็งจากจีนไป รอบนี้รอบชิงฯต้องลงดวลกับอีกคู่ตัวเต็งจากจีน อย่าง อวี้ ไห่หยาง กับ จู ฉีฮุ่ย โดยแมตช์นี้สู้กันสนุก และต้องดวลกันถึง 5 เกม ก่อนจะเป็นคู่ผสมดาวรุ่งของไทยที่เฉือนเอาชนะไปได้ 3-2 เกม 11-8, 5-11, 5-11, 12-10 และ 11-7 สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์เยาวชนโลกในประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มาครอง
ขณะเดียวกัน “พลอย” กุลภัสสร์ ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวด้วย หลังผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้สำเร็จ หลังตบเอาชนะมือ 7 ของรายการ หลิว ซีหลิง จากจีน 4-1 เกม โดยในรอบ 8 คน กุลภัสสร์ จะลงสนามพบกับ โคอารุ อิตาคากิ มือ 4 ของรายการ จากเยอรมัน
ส่วน “นอร์ตั้น” ต้องยุติเส้นทางในประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เอาไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย หลังพ่ายเต็ง 1 ของรายการ ลี ซึงซู จากเกาหลีใต้ 1-4 เกม
ขอบคุณภาพ FB : International Table Tennis Federation