“ภาคภูมิ” แชมป์ลูกเด้งประเทศไทยสมัย 19 “อรวรรณ” ไม่พลาดแชมป์หญิงเดี่ยว

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 13-23 พ.ย.68 ที่เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เปิดชิงชัย 33 ประเภท ทั้งรุ่นเยาวชนตั้งแต่ 9 ปี ไปจนถึงรุ่นอาวุโส 70 ปีขึ้นไป
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา การชิงชัยเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกประเภทการแข่งขัน ไฮไลต์อยู่ในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปและหญิงเดี่ยวทั่วไป ซึ่งคู่ชิงเป็นการปะทะกันเองของมือ 1 และ มือ 2 ทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยประเภทชายเดี่ยวทั่วไปเป็นการดวลกันระหว่าง "บอล" ดาบตำรวจภาคภูมิ สงวนสิน จากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ กับ "เป็ด" ร้อยตำรวจโทศรายุทธ ตันเจริญ รุ่นน้องร่วมทีมชาติและร่วมสโมสรตำรวจ รูปเกมเป็นทางจอมเก๋า บอล ภาคภูมิ ที่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจ ไล่ต้อนตบรุ่นน้องชนะไป 4-1 เกม (11-9, 11-4, 11-9, 10-12, 11-8) คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 19 อย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ยังไม่มีนักปิงปองคนไหนทำได้
ด้านหญิงเดี่ยวทั่วไปเป็นการพบกันของ "ทิพย์" สิบเอกหญิง อรวรรณ พาระนัง จากทีมกองทัพบก ปะทะ "หญิง" ร้อยตำรวจเอกหญิง สุธาสินี เสวตรบุตร จากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ ผลเป็นทาง อรวรรณ ที่แข็งแกร่งกว่ารุ่นพี่มากในเวลานี้ โชว์ความสดสมเป็นมือ 1 ของประเทศไทย ตบชนะ สุธาสินี 4-0 เกม (11-7, 11-6, 11-8, 11-7) อรวรรณ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวประเทศไทยไปครอง
ขณะที่ผลรอบชิงชนะเลิศคู่อื่นที่น่าสนใจ ชายเดี่ยว 19 ปี เอกภพ คงศักดิ์ศรีสกุล (ไทยรุ่ง) ชนะ ธีรวัฒน์ บุญมี (เมืองทอง) 3-0 เกม (11-8, 11-4, 11-6), หญิงเดี่ยว 19 ปี วิรัญชนา ศรีจักร (เอ็นซีเอ็น) ชนะ เขมิสรา ดีรุจิเจริญ (เอ็นซีเอ็น) 3-2 เกม (12-10, 7-11, 8-11, 11-8, 11-9), ชายเดี่ยว 17 ปี วศพล ยะทวานนท์ (เทเบิลเทนนิสตำรวจ) ชนะ นิมิตร สร้อยพวง (เทเบิลเทนนิสตำรวจ) 3-0 เกม (11-9, 11-7, 11-9), หญิงเดี่ยว 17 ปี กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล (เซ็นทรัล) ชนะ เขมิสรา ดีรุจิเจริญ (เอ็นซีเอ็น) 3-2 เกม (5-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9),
ชายเดี่ยว 15 ปี ภูมิภัทร น้อยทา (เซ็นทรัล) ชนะ อภิศักดิ์ ภูมิพันธ์ (เทเบิลเทนนิสตำรวจ) 3-2 เกม (11-8, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9), หญิงเดี่ยว 15 ปี กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล (เซ็นทรัล) ชนะ ณัฐกฤตา สุวรีวรา (เทเบิลเทนนิสตำรวจ) 3-0 เกม (11-6, 11-4, 11-3), ชายเดี่ยว 13 ปี ภูมิภัทร น้อยทา (เซ็นทรัล) ชนะ ปวริศ ทองหล่อ (เซ็นทรัล) 3-2 เกม (11-8, 7-11, 11-9, 9-11, 13-11), หญิงเดี่ยว 13 ปี พัชรภรณ์ อุราพร (เซ็นทรัล) ชนะ จิตรณดา อุ่นจิตร (เซ็นทรัล) 3-2 เกม (6-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-9), ชายเดี่ยว 11 ปี โชติหิรัญ นันตาชัยวุฒิ (นิวเวย์) ชนะ ปณะวิชญ์ เศรษฐ์ธีรกิจ (เทเบิลเทนนิสตำรวจ) 3-1 เกม (8-11, 11-9, 11-7, 11-9), หญิงเดี่ยว 11 ปี บุญญาพร มีแก้ว (เมืองทอง) ชนะ กฤตลดา ชมภูวิเศษ (เมืองทอง) 3-1 เกม (11-9, 11-13, 11-8, 11-3)