"พลเอก ดร.สุภมนัส" ให้กำลังใจทัพเทนนิสไทยก่อนล่าทองซีเกมส์

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568 พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในโอกาสนี้ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ ซึ่งนำโดย พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ อุปนายกสมาคมฯ, นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีมซีเกมส์ พร้อมด้วย นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ และ 6 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ได้แก่ นายคชาชาญ มงคลเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ฝ่ายจัดการแข่งขัน, นายธานี แสนยาอุโฆษ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน, พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ นายทะเบียน, นายกฤตชัย เนยโอชา ฝ่ายผู้ตัดสิน และนายชาญณรงค์ จัดนอก กรรมการกลาง
นอกจากนี้ ยังมี “โค้ชเบิ้ม” ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง พร้อมสตาฟฟ์โค้ชเตรียมทีมซีเกมส์ร่วมด้วย
การลงพื้นที่ของ พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์จะเริ่มขึ้น โดยเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กับ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบหมายให้ พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ลงพื้นที่พบปะนักกีฬา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขัน
สำหรับนักเทนนิสทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้แก่ นักกีฬาชาย 5 คน แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, ปรัชญา อิสโร และนักกีฬาหญิง 5 คน มนัญชญา สว่างแก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ เพียงธาร ผลิพืช
อนึ่ง กีฬาเทนนิส ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-19 ธ.ค. 2568