ไทยคว้ารวม 20 ทอง จบอันดับ 2 อาเซียนสคูลเกมส์ 2025

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ที่มูนาวาร์ราห์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีเทีย พอยท์ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน นายพรหมพร พจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาระหว่างประเทศ กรมพลศึกษา ในฐานะรองหัวหน้าคณะนักกีฬา นำคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมพิธีปิด
บรรยากาศในพิธีปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยมี ดร.ไฮจาห์ โรไมซา บินติ ฮาจิ โมฮัมหมัด ซาเลห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศบรูไน เป็นประธานในพิธี ก่อนได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือ ประเทศอินโดนีเซีย ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดที่เมืองจากาตาร์ คาดว่าจะจัดการแข่งขัน ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2026
สำหรับ อินโดนีเซีย เสนอจัด 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ปันจักสีลัต, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, เทนนิส และยิงธนู (ยิงธนูเป็นกีฬาที่ประเทศเจ้าภาพเลือก แต่ยังต้องมีการหารือภายหลังว่าจะมีประเทศสมาชิกส่งเกิน 4 ประเทศหรือไม่ ถ้าไม่ถึงก็ไม่สามารถจัดได้) ก่อนจะปิดท้ายพิธีปิดด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไน และการแสดงเมดเลย์อาเซียน ที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม
ด้านเหรียญรางวัลรวมของการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ปรากฏว่า เจ้าเหรียญทองเป็นของอินโดนีเซีย คว้าไปได้ 42 ทอง 30 เงิน 21 ทองแดง, อันดับ 2 ไทย 20 ทอง 24 เงิน 26 ทองแดง, อันดับ 3 มาเลเซีย 14 ทอง 16 เงิน 27 ทองแดง, อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ 11 ทอง 10 เงิน 22 ทองแดง, อันดับ 5 สิงคโปร์ 8 ทอง 13 เงิน 12 ทองแดง, อันดับ 6 เวียดนาม 5 ทอง 6 เงิน 4 ทองแดง, อันดับ 7 บรูไน 4 ทอง 4 เงิน 10 ทองแดง, อันดับ 8 เมียนมา 2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง, อันดับ 9 กัมพูชา 1 เงิน 1 ทองแดง และอันดับ 10 ลาว 3 ทองแดง