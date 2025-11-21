ไทยอัดสิงคโปร์ตะกร้ออาเซียนสคูลเกมส์

การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสาราม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย ที่น่าสนใจ มีดังนี้
เซปักตะกร้อ ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมริมบา 2 ประเภททีมเดี่ยว รอบแรก สายบี ไทย พบ สิงคโปร์ โดยผู้เล่น 3 คนแรก ประกอบด้วย ณัฐภัทร บู่สามสาย, วีรภัทร เทียมขุนทด, เมธาวัฒน์ ร่วมชาติ โดยการแข่งขันในเซตแรก ผลปรากฏกว่าทีมนักหวดลูกพลาสติกนักเรียนไทย เอาชนะสิงคโปร์ไปได้อย่างสบาย 2-0 เซต 15-11, 15-3
แบดมินตัน ที่สปอร์ตฮอลล์ โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศบรูไน ประเภททีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย เดี่ยวมือ 1 ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง ชนะ มูฮัมหมัด นอร์ อาชาร์ 2-0 เกม 21-13, 21-11, คู่มือ 1 วรณัน แสงวนิช กับ ชัยภัทร ศิริวัฒนกุล แพ้ ซายอิด ฮาราซ มูเซอ กับ อาหมัด ดาร์วิซี 0-2 เกม 12-21,14-21 เดี่ยวมือ 2 ปาณชัย บุญมาก แพ้ คาชาห์ บี คารูล 1-2 เกม 21-10, 12-21, 19-21, คู่มือ 2 ณัฐดนัย ทองล้น กับ นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว แพ้ ฮีมส์ อิซาอาห์ กับ มูฮัมหมัด นอร์ อาชาร์ 0-2 เกม 18-21, 9-21 เดี่ยวมือ 3 ธนิก ฟู่ ชนะ มูฮัมหมัด ฮาคิม 2-1 เกม 21-11, 10-21,21-19 ทำให้ทีมนักแบดมินตันไทย แพ้ มาเลเซีย 2-3 คู่