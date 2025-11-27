ชู้ตสาวไทยพ่ายฟิลิปปินส์หวิว 54-55 ชวดเหรียญทองอาเซียนสคูลเกมส์

การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นการชิงเหรียญวันสุดท้าย โดยบาสเกตบอล ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม ภายในศูนย์กีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ทีมบาสสาวไทย แชมป์เก่าจากอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศเวียดนาม พบกับ ฟิลิปปินส์
ผู้เล่น 5 คนแรก ประกอบด้วย ขนิษฐา ไชยราช, อภิญญา รัตนรังสี, ญาณิสา ทันโคกกรวด, กัลยานิษฐ์ วัฒนะนนท์เกษม และพัชรพร มาเทศ เกมการแข่งขันใน 2 ควอเตอร์แรก รูปเกมค่อนข้างสูสี แต่ทีมชู้ตสาวไทย โดนฟิลิปปินส์บีบสูงและไล่มาร์คตัวต่อตัว จนเล่นเกมรุกไม่ถนัด ทำให้ฟิลิปปินส์ ออกนำไปก่อน 28-26 คะแนน
เข้าสู่ควอเตอร์ที่ 3 นักบาสสาวไทย เปลี่ยนมาใช้การประกบตัวตัวต่อ แต่ก็เป็นฟิลิปปินส์ที่แก้เกมด้วยการออกบอลเร็ว ทำให้สาวไทยตามประกบตัวไม่ทัน และใช้การวางลูกใต้แป้นที่แม่นยำ ออกนำไปอีกในควอร์เตอร์นี้ 44-38 คะแนน
ควอเตอร์สุดท้าย นักแม่นห่วงสาวนักเรียนไทย ปรับทัพอีกครั้ง จากการที่ผู้เล่นไทยเจาะเข้าพื้นที่ใต้แป้นของฟิลิปปินส์ไม่ได้ โดยเปลี่ยนแผนมายิง 3 คะแนน สลับกับการโต้กลับ จนพลิกมานำในครั้งแรกของเกมที่ 45-44 คะแนน หลังจากนั้นรูปเกมก็เป็นไปอย่างสูสี ทำแต้มผลัดกันนำแบบนาทีต่อนาที จนมาถึงในช่วง 25 วินาทีสุดท้าย ขณะที่ไทยนำอยู่ 54-53 ก็มาโดนทีเด็ดจากการชู้ตใต้แป้น 2 คะแนนของบาดาจอส พาทีมฟิลิปปินส์พลิกกลับมานำไทยอีกครั้ง
เวลาที่เหลือช่วงท้าย ไทยได้โอกาสชู้ตใต้แป้น แต่ก็โดนทางผู้เล่นฟิลิปปินส์บล็อกไว้ได้ จบเกมทีมบาสเกตบอลหญิงนักเรียนไทย แพ้ ฟิลิปปินไปอย่างสนุก 54-55 คะแนน อกหักได้เพียงเหรียญเงิน เหรียญทองเป็นของฟิลิปปินส์ และเหรียญทองแดง เป็นของมาเลเซีย