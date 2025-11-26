ตะกร้อทีมชุดไทยกู้หน้าคว้าเหรียญทองอาเซียนสคูลเกมส์ที่บรูไน

การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศรูไน เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568 ทัพนักกีฬาไทย ยังมีคิวลงทำการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้
เซปักตะกร้อ ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมริมบา 2 ประเภททีมชุด รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ อินโดนีเซีย ผลปรากฏว่า ทีมเอ ไทย ที่ประกอบด้วย เมธาวัฒน์ ร่วมชาติ, อนุภัทร ใจเป็น, วีรภัทร เทียมขุนทด ชนะ 2-0 เซต 15-4,15-7, ทีมบี ประกอบด้วย นนทนันท์ สมบัติหลาย, จักรกิตต์ ปรีผ่อง, ศราวุธ ผลรุ่ง แพ้ 0-2 เซต 15-17,16-17, ทีมซี ประกอบด้วย ชนาภัทร โส๊ะขาว, ยศภัทร ชัยภูธร, เดชา ยิ้มเจริญ ชนะ 2-0 เซต 15-13,15-13 ทำให้ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ทีม คว้าเหรียญทองกู้หน้าให้กับตะกร้อทีมนักเรียนไทยได้สำเร็จ หลังตกรอบแรกในประเภททีมเดี่ยว และได้อันดับ 4 ในประเภทคู่ เหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซีย เหรียญทองแดง มาเลเซีย
แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ต้นรัก แซ่เฮ้ง ไทย ชนะ รัศมิ์ณชา สมโภชน์ ไทย 2-0 เกม 21-9,21-9 ทำให้ต้นรัก แซ่เอง คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงิน รัศมิ์ณชา สมโภชน์ จากไทย และเหรียญทองแดง เมย์ลา คาห์ยา อฟิลลัน อินโดนีเซีย และ โจลิน แอนจีเลีย อินโดนีเซีย ด้านชายเดี่ยว เหรียญทอง เป็นของ ฟาดาน ไรนานดา อินโดนีเซีย, เงิน เดนนิส อัซซายา อินโดนีเซีย, ทองแดง ปาณชัย บุญมาก ไทย และมูฮัมหมัด เนออาทาร์ มาเลเซีย