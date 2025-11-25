“กรภัทร” ซิวทองขว้างจักรศึกนักเรียนอาเซียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสาราม เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2568 ทัพนักเรียนไทย ยังคงลงทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการแข่งขันดังนี้
กรีฑา ที่สนามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ ขว้างจักร ชาย ทีมกรีฑานักเรียนไทยทำเหรียญทองเพิ่มได้อีก 1 เหรียญ จากกรภัทร พงศ์สิริพันธ์ นักขว้างจักรหนุ่มกล้ามโตของไทย ขว้างทำระยะได้ไกลที่สุด 54.16 ม. คว้าเหรียญทองไปครองตามเป้า ด้านเหรียญเงิน ดิง รง แอนสัน สิงคโปร์ สถิติ 52.58 ม. เหรียญทองแดง ซาชารี ลาวิก ฟิลิปปินส์ สถิติ 50.72 ม.
ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย ปริพัฒน์ พิมพ์แปร จากไทย ว่ายแตะขอบสระคนแรกด้วยเวลา 2.06.98 น. คว้าเหรียญทองไปครอง, เงิน ธนภัทร พิณเสนาะ ไทย เวลา 2.07.25 น., ทองแดง แอนตัน เปาโล เดลลา ฟิลิปปินส์ เวลา 2.11.14 น., เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง ทอง ณัฐกฤตา ลีกิจจากร ไทย เวลา 2.22.51 น., เงิน คาร์ ซวน เคย์ลา สิงคโปร์ เวลา 2.24.16 น., ทองแดง เยียท ติง มาเลเซีย เวลา 2.24.94 น.
ด้านผลบาสเกตบอล ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย ชนะ มาเลเซีย 83-60 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ ฟิลิปปินส์ ส่วนเนตบอล รอบแรก ไทย แพ้ มาเลเซีย 20-92 คะแนน และเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด รอบแรก สายบี ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 ทีม