"แพทริออตส์" ชนะ 9 เกมรวด นำฝูงดิวิชัน-สาย AFC

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ภายใต้การคุมทีมของ ไมค์ วราเบล เฮดโค้ช ชนะครบ 10 เกมทีมแรกของศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) หลังชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 26-20 ที่สนามเพย์คอร์ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน
ชัยชนะเกมที่ 9 ติดต่อกัรนของ แพทริออตส์ ราวกับบททดสอบด้านจิตใจ โดยพลิกจากตามหลัง 10 แต้มช่วงต้นเกม และยืนหยัดหลังผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บ
นิว อิงแลนด์ (ชนะ 10 แพ้ 2) สูญเสียออฟเฟนซีฟ ไลน์แมน ฝั่งซ้าย จาเหร็ด วิลสัน (การ์ด) เจ็บข้อเท้าตั้งแต่การครองบอลชุดแรก และ วิลล์ แคมป์เบลล์ (แท็คเกิล) เจ็บเข่าควอเตอร์ 3
ถึงกระนั้น เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก ยังขว้างได้ระยะ 294 หลา 1 ทัชดาวน์
ทีมรับและทีมพิเศษของ แพทริออตส์ มีส่วนร่วมต่อการทำสกอร์ โดย มาร์คัส โจนส์ ตัวคุมปีก วิ่งย้อนอินเทอร์เซ็ปต์ 33 หลาทัชดาวน์ควอเตอร์ 2 และ แอนดี บอร์เรเกลส์ เตะ 4 ฟิลด์โกล
เมย์ ขว้างบอลเข้าเป้าแค่ 3 จาก 7 ครั้งแรก รวมเสียอินเทอร์เซ็ปต์แก่ จีโน สโตน ถูกวิ่งย้อนทัชดาวน์ 33 หลา ตามหลัง 0-10 หลังเริ่มควอเตอร์ 2 แค่ 41 วินาที นับเป็นการตามหลังอย่างน้อย 10 แต้มครั้งแรก ตั้งแต่ครึ่งหลังเกมเปิดซีซัน พบ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส
เมย์ ควอเตอร์แบ็กประสบการณ์ 2 ปี กลับสู่เกมทันที ขว้างทัชดาวน์ 28 หลา ให้ ฮันเตอร์ เฮนรี ไทต์เอนด์ ไล่มาเป็น 7-10
ตามสถานการณ์ บัฟฟาโล บิลล์ส แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ เกม เธิร์สเดย์ ไนท์ ส่งผลให้ แพทริออตส์ ขึ้นนำดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันออก 2.5 เกม และขึ้นนำคอนเฟอเรนซ์เหนือ เดนเวอร์ บรองโกส์ คอนเฟอเรนซ์ 0.5 เกม
เบงกอลส์ (ชนะ 3 แพ้ 8) แพ้ 8 จาก 9 เกม นับตั้งแต่ โจ เบอร์โรว์ ควอเตอร์แบ็ก เจ็บนิ้วหัวแม่เท้าสัปดาห์ที่ 2 พบ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส เพิ่งฝึกซ้อมสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะคืนสนามวันขอบคุณพระเจ้า (27 พ.ย.) เยือน บัลติมอร์ เรฟเวนส์
โจ แฟล็กโก ควอเตอร์แบ็กสำรอง ขว้างคอมพลีต 19 จาก 37 ครั้ง ระยะ 183 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ โดยขาดปีกตัวหลักของทีมอย่าง จา'มาร์ เชส ติดแบน 1 เกมข้อหาถ่มน้ำลายใส่ เจเลน แรมซีย์ กองหลัง พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส สัปดาห์ที่แล้ว และ ที ฮิกกินส์ สมองถูกกระทบกระเทือน เหลือ 4 นาที 50 วินาทีสุดท้าย
ฮิกกินส์ รับบอลสูงสุดทีม 5 ครั้ง ระยะ 31 หลา อันเดร อิโอซิวาส รับบอล 4 ครั้ง ระยะ 61 หลา และ เชส บราวน์ รันนิงแบ็ก ถือบอล 19 ครั้ง ระยะ 107 หลา
บอร์เรเกลส์ เตะฟิลด์โกลระยะ 52 หลา ให้ แพทริออตส์ ขึ้นนำ 26-20 เหลือเวลา 1 นาที 51 วินาที
ถัดมา แฟล็กโก นำทีมบุกมาถึงเส้น 26 หลาแดนคู่ต่อสู้ แต่เพลย์ดาวน์ที่ 4 เจตนาขว้างให้ ไมค์ จีซิคกี อินคอมพลีต เหลือเวลา 18 วินาที
เกมนี้ นิว อิงแลนด์ ทาบสถิติชนะ 9 เกมรวดของ ฮุสตัน ออยเลอร์ส ปี 1961 โดยทำสกอร์อย่างน้อย 23 แต้มต่อเกม และเสียคะแนนมากสุด 23 แต้มต่อเกม
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 12
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส ต่อเวลาแพ้ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 20-23
พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส แพ้ ชิคาโก แบร์ส 28-31
นิว ยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 10-23
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 30-24
มินเนโซตา ไวกิงส์ แพ้ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 6-23
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ตอเวลาแพ้ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 27-34
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส ต่อเวลาชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 27-24
คลีฟแลนด์ บราวน์ส ชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 24-10
แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 24-10
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แพ้ ดัลลัส คาวบอยส์ 21-24