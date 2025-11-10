"เทย์เลอร์" วิ่ง 244 หลา 3 ทัชดาวน์ "โคลท์ส" ชนะต่อเวลา

โจนาธาน เทย์เลอร์ รันนิงแบ็กตัวเก่ง ปิดฉากเกมตะลุย 244 หลา ด้วยเพลย์วิ่งทัชดาวน์ 8 หลาช่วงต่อเวลา ให้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส เอาชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 31-25 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน
เพลย์ดังกล่าวเป็นทัชดาวน์ที่ 3 ของ เทย์เลอร์ เฉพาะเกมนี้ หลัง ไมเคิล แบดจ์ลีย์ เตะฟิลด์โกล 44 หลา ตีเสมอ 25-25 เหลือเวลาปกติ 25 วินาที
ไทเลอร์ อัลล์ไกเออร์ วิ่งระยะ 1 หลา ทำทัชดาวน์ที่ 2 ส่งผลให้ แอตแลนตา (ชนะ 3 แพ้ 6) แซงนำ 25-22 เหลือเวลาปกติ 1 นาที 44 วินาที
สกอร์ของ ฟอลคอนส์ เกิดขึ้นภายหลัง โคลท์ส (ชนะ 8 แพ้ 2) ขึ้นนำ 22-17 ด้วย เทย์เลอร์ วิ่งทัชดาวน์ 83 หลา เป็นสถิติไกลสุดของ NFL ซีซันนี้ และ แดเนียล โจนส์ ควอเตอร์แบ็ก เล่น 2 คะแนนไม่สำเร็จ
บิ๊กเพลย์ของ เทย์เลอร์ เป็นการวิ่งเจาะตรงกลาง แล้วฉีกออกฝั่งซ้ายเร่งสปีดถึงเอนด์ โซน ทำลายสถิติวิ่งทัชดาวน์สูงสุดแฟรนไชส์ของ เอ็ดเจอร์ริน เจมส์ ทำไว้ 65 ทัชดาวน์
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 10
คลีฟแลนด์ บราวน์ส แพ้ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 20-27
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 29-36
บัฟฟาโล บิลล์ส แพ้ ไมอามี ดอลฟินส์ 13-30
นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ชนะ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 28-23
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แพ้ ชิคาโก แบร์ส 20-24
บัลติมอร์ เรฟเวนส์ ชนะ มินเนโซตา ไวกิงส์ 27-19
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส ชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส 17-7
อริโซนา คาร์ดินัลส์ แพ้ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส 22-44
ดีทรอยต์ ไลออนส์ ชนะ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส 44-22
แอลเอ แรมส์ ชนะ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส 42-26
พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส แพ้ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 10-25