"ชีฟส์" ป้องแชมป์ดิวิชันริบหรี่ เสียฟิลด์โกลวิฯ สุดท้ายแพ้ "บรองโกส์"

เดนเวอร์ บรองโกส์ ยืดสถิติชนะ 8 เกมรวด หลังเฉือน แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ด้วยฟิลด์โกล 35 หลาของ วิล ลัตซ์ 22-19 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามไมล์ ไฮ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน
ลัตซ์ ตั้งท่าเตะฟิลด์โกล 35 หลา โดยนึกทบทวนถึงภาพหลอนในหัว ถูกบล็อกลูกเตะฟิลด์โกลระยะเดียวกันฤดูกาล 2024 ที่แคนซัส ซิตี ขณะหมดเวลาการแข่งขัน "ผมรู้สึกราวกับ เตะไปเลย เราอยู่ที่นี่ ผมรอคอยเกมแบบนี้มาตลอด"
บรองโกส์ (ชนะ 9 แพ้ 2) แทบดับความหวัง ชีฟส์ (ชนะ 5 แพ้ 5) ป้องกันแชมป์ดิวิชัน เอเอฟซี (AFC) ตะวันตก หลังผูกขาดตั้งแต่ปี 2016 ขณะที่ แอนดี หรีด เฮดโค้ชประสบการณ์สูง สถิติหล่นเหลือ ชนะ 27 แพ้ 5 เฉพาะเกมลงเล่นหลัง บาย วีก (พัก 1 สัปดาห์) รวมเพลย์ออฟ และสมัยคุมทีม ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์
โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก สร้างบิ๊กเพลย์นำไปสู่ฟิลด์โกลตัดสินเกม โดยขว้าง 32 หลา ให้ ทรอย แฟรงคลิน ปีกใน บุกมาถึงเส้น 15 หลาแดนคู่ต่อสู้ เหลือเวลาไม่ถึง 1 นาที
แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก ทำทัชดาวน์เดียวแก่ แคนซัส ซิตี ด้วยเพลย์ขว้าง 21 หลา ให้ ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์คู่หู ขึ้นนำ 19-16 แต่ แฮร์ริสัน บัตเกอร์ ถูกบล็อกลูกเตะ เอ็กซตรา พอยน์ต
บรองโกส์ ตามตีเสมอ 19-19 ด้วยฟิลด์โกลของ ลัตซ์ ระยะ 54 หลา เหลือเวลา 4 นาที 10 วินาที
ทีมรับ เดนเวอร์ กดดัน แคนซัส ซิตี บุก 3 เพลย์แล้วออกจากสนาม (ทรี-แอนด์-เอาท์) โดย จา'ควอน แม็คมิลเลียน แซ้ก มาโฮมส์ ดาวน์ที่ 3 ต้องการ 10 หลา จากเส้น 36 แดน ชีฟส์
บรองโกส์ ฆ่าเวลา 2 นาที 59 วินาทีสุดท้าย ด้วยไดรฟ์การบุก 10 เพลย์ ระยะ 58 หลา ยืดสถิติชนะ 11 เกมรวด เฉพาะเกมเหย้า โดยไม่แพ้ใครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 11
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส ต่อเวลาแพ้ ไมอามี ดอลฟินส์ 13-16
ซินซินเนติ เบงกอลส์ แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 12-34
แอลเอ ชาร์เจอร์ส แพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 6-35
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 32-44
ชิคาโก แบร์ส ชนะ มินเนโซตา ไวกิงส์ 19-17
ฮุสตัน เท็กแซนส์ ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 16-13
แครอไลนา แพนเธอร์ส ต่อเวลาชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 30-27
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ชนะ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 27-20
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส แพ้ แอลเอ แรมส์ 19-21
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 41-22
บัลติมอร์ เรฟเวนส์ ชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 23-16
ดีทรอยต์ ไลออนส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 9-16