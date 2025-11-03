"บรองโกส์" เตะฟิลด์โกลแซงเท็กแซนส์ ยืดสถิติชนะ 6 เกมรวด

เดนเวอร์ บรองโกส์ ยืดสถิติชนะ 6 เกมรวด หลัง โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 2 ทัชดาวน์ และ วิล ลัตซ์ เตะฟิลด์โกล 34 หลา วินาทีสุดท้าย แซงชนะ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 18-15 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามเอ็นอาร์จี สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน
ตามสถิติชนะรวดของ เดนเวอร์ 4 เกมเป็นการคัมแบ็กชนะด้วยผลต่างสกอร์ 4 แต้มหรือน้อยกว่า และขยับสถิติ 4-0 เกมรวดซีซันนี้ ขณะตกเป็นรองเมื่อเริ่มควอเตอร์ 4
บรองโกส์ (ชนะ 7 แพ้ 2) เตะกินแดน 3 ครั้งติดต่อกัน กระทั่ง นิกซ์ ถือบอลวิ่งเอง ได้ระยะ 25 หลา บุกมาถึงเส้น 39 แดนคู่แข่ง เหลือเวลาไม่ถึง 1 นาที
ถัดมา เจ.เค. ด็อบบินส์ รันนิงแบ็ก วิ่งได้ระยะอีก 9 หลา และ 2 เพลย์ต่อมา นิกซ์ วิ่งระยะ 9 หลา นำไปสู่ฟิลด์โกลตัดสินเกม
นิกซ์ เล่นไม่ออกตลอด 3 ควอเตอร์แรก เมื่อเจอทีมรับ ฮุสตัน ดีกรีอันดับ 1 ของลีก แต่ อาร์เจ ฮาร์วีย์ ปีกนอก รับบอลทัชดาวน์ 27 หลา และ ทรอย แฟรงคลิน รับบอลคอนเวอร์ชัน 2 คะแนน ตีเสมอ 15-15 ตั้งแต่ต้นควอเตอร์ 4
ซี.เจ.สเตราด์ ควอเตอร์แบ็ก เกิดอาการคอนคัสชัน (สมองกระทบกระเทือน) ตั้งแต่ต้นควอเตอร์ 1 ทำให้ คา'อิมี แฟร์แบร์น ทาบสถิติเตะฟิลด์โกลมากสุด 5 ลูก แต่ทีมบุก เท็กแซนส์ รุกขึ้นหน้าลำบาก หลังเปลี่ยน เดวิส มิลล์ส ลงเล่นแทน
เท็กแซนส์ (ชนะ 3 แพ้ 5) พันท์บอลทิ้ง 6 ครั้งติดต่อกัน นับตั้งแต่เตะฟิลด์โกลทิ้งห่าง 15-7 จากการครองบอลชุดแรกของครึ่งหลัง
มิลล์ส ขว้างคอมพลีต 17 จาก 30 ครั้ง ระยะ 137 หลา ขณะที่ เท็กแซนส์ ทำสกอร์ไม่ได้เมื่อบุกถึง เรด โซน 3 ครั้ง และเปลี่ยนดาวน์ที่ 3 สำเร็จแค่ 3 จาก 17 ครั้ง
ด้าน นิกซ์ ขว้างบอลเข้าเป้า 18 จาก 37 ครั้ง ระยะ 173 หลา เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์
บรองโกส์ ตามหลัง 6 แต้ม ก่อน คอร์ตแลนด์ ซัตตัน รับบอลทัชดาวน์ 30 หลา แซงนำ 7-6 ก่อนหมดครึ่งแรกประมาณ 5 นาที
ฮุสตัน กลับขึ้นนำด้วยฟิลด์โกล 38 หลา เหลือเวลาไม่ถึง 2 นาทีของครึ่งแรก
ไมเคิล แบนดี ตัววิ่งย้อนพันท์ เสียฟัมเบิล เหลือเวลา 40 วินาทีของควอเตอร์ 2 ตะครุบบอลได้โดย เจย์ลิน สมิธ เป็นเหตุให้ ฮุสตัน ฉวยโอกาสจากความผิดพลาด เตะฟิลด์โกล 40 หลา หนีไปเป็น 12-7 ช่วงพักครึ่ง
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 9
แอตแลนตา ฟอลคอนส์ แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 23-24
แอลเอ ชาร์เจอร์ส ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 27-20
ชิคาโก แบร์ส ชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 47-42
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 20-27
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ชนะ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 34-24
มินเนโซตา ไวกิงส์ ชนะ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 27-24
แครอไลนา แพนเธอร์ส ชนะ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 16-13
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส ต่อเวลาชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 30-29
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แพ้ แอลเอ แรมส์ 10-34
แคนซัส ซิตี ชีฟส์ แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 21-28