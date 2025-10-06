NFL สิ้นทีมไร้พ่าย "แพทริออตส์" เตะฟิลด์โกลดับ "บิลล์ส" คาบ้าน

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ เอาชนะ บัฟฟาโล บิลล์ส หวุดหวิด 23-20 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "ซันเดย์ ไนท์" ที่สนามไฮมาร์ค สเตเดียม วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ตามเวลาไทย
เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ ปั้นไดรฟ์การบุก 37 หลา นำไปสู่ฟิลด์โกล 52 หลาของ แอนดี บอร์เรเกลส์ เหลือ 15 วินาที ส่งผลให้ NFL ปราศจากทีมไร้พ่ายหลังเปิดซีซัน 5 สัปดาห์
สเตฟอน ดิ๊กก์ส ปีกนอก แพทริออตส์ กลับมาเยือน บัฟฟาโล นับตั้งแต่ถูกเทรดไป ฮุสตัน เท็กแซนส์ เดือนเมษายน 2024 รับบอล 10 ครั้ง ระยะ 146 หลา และ รามอนเดร สตีเวนสัน รันนิงแบ็ก ตะลุย 2 ทัชดาวน์ โดยสกอร์ที่ 2 นำร่องโดย ดิ๊กก์ส รับบอลระยะ 32 หลา
เมย์ ขว้างบอลเข้าเป้า 22 จาก 30 ครั้ง ระยะ 273 หลา โดยไม่มีเพลย์ใดน่าประทับใจยิ่งกว่าช่วงเริ่มไดรฟ์การบุกตัดสินเกม เอาตัวรอดจาก ดาควอน โจนส์ ดีเฟนซีฟ แท็คเกิล บิลล์ส แล้วขว้าง 12 หลา ให้ ดิ๊กก์ส
แพทริออตส์ (ชนะ 3 แพ้ 2) ชนะ 2 เกมติดต่อกันครั้งแรก นับตั้งแต่ชนะ 3 เกมรวดกลางซีซัน 2022 และสถิติชนะมากกว่าแพ้เฉพาะ 5 เกมแรก ครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดซีซัน 2019 สถิติ ชนะ 8 แพ้ 0 ภายใต้การคุมทีมของ ไมค์ วราเบล เฮดโค้ชปีแรก
ขณะเดียวกัน นิว อิงแลนด์ ตามหลัง บิลล์ส (ชนะ 4 แพ้ 1) แค่ 1 เกม ในการลุ้นแชมป์ดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันออก
บัฟฟาโล กับ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า คิกออฟสัปดาห์นี้ด้วยสถิติไร้พ่าย ขณะที่ อีเกิลส์ พ่าย เดนเวอร์ บรองโกส์ 17-21 นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2014 และครั้งที่ 7 ตั้งแต่รวมลีกปี 1970 ซึ่งไม่มีทีมใดเปิดซีซันสถิติ ชนะ 5 แพ้ 0
เกมนี้ "ควายป่า" เสีย 3 เทิร์นโอเวอร์ รวม 2 เทิร์นโอเวอร์ของ จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็ก
อัลเลน ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ฤดูกาล 2024 ขว้างคอมพลีต 22 จาก 31 ครั้ง ระยะ 253 หลา 3 ทัชดาวน์ แต่เสีย 1 ฟัมเบิลตรงกลางสนาม เพลย์ยัดบอลใส่มือ รัสเซลล์ น็อกซ์ ไทต์เอนด์ ตั้งแต่ไดรฟ์การบุกชุดแรก
ถัดมา อัลเลน เสียอินเทอร์เซ็ปต์แก่ มาร์คัส โจนส์ ตรงเส้น 10 หลาแดนคู่แข่ง ขณะตามหลัง 10-13 ช่วงควอเตอร์ 3 โดยถูกบีบให้ขว้่างเจาะตรงกลางเจตนาให้ คาลิล ชาเกียร์ ปีกนอก ในการเล่นดาวน์ที่ 2 ต้องการ 13 หลา
แพทริออตส์ ฉวยโอกาสเปลี่ยนอินเทอร์เซ็ปต์เป็นทิ้งห่าง 20-10 เหลือเวลา 12 นาที 10 วินาทีควอเตอร์ 4 หลัง สตีเวนสัน วิ่งทัชดาวน์ 7 หลา
สถิติชนะรวดเกมเหย้าของ บิลล์ส หยุดลงแค่ 14 เกม เฉพาะฤดูกาลปกติ ชวดทาบสถิติแฟรนไชส์แค่ 1 เกม นับตั้งแต่พ่ายคาบ้านแก่ เดนเวอร์ บรองโกส์ 22-24 วันที่ 13 พ.ย. 2023
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 5
มินเนโซตา ไวกิงส์ ชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 21-17
ฮุสตัน เท็กแซนส์ ชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 44-10
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แพ้ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 14-26
เดนเวอร์ บรองโกส์ ชนะ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 21-17
ดัลลัส คาวบอยส์ ชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 37-22
ลาส เวกัส เรดเดอร์ส แพ้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 6-40
ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ แครอไลนา แพนเธอร์ส 24-27
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส ชนะ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส 38-35
เทนเนสซี ไตตันส์ ชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 22-21
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส ชนะ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 27-10
ดีทรอยต์ ไลออนส์ ชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 37-24