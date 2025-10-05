"ซานเชซ" โดนแทงเหตุวิวาท ตำรวจจับกุมที่โรงพยาบาล ตั้ง 3 ข้อหา

มาร์ค ซานเชซ อดีตควอเตอร์แบ็กลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ถูกจับกุมโดยกรมตำรวจนครบาลอินเดียนาโปลิส (IMPD) วันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา และถูกดำเนินคดี 3 ข้อหา หลังได้รับบาดเจ็บถูกแทง และรักษาตัวที่โรงพยาบาล
"ไอเอ็มพีดี" เผยว่า ซานเชซ ถูกจับกุมที๋โรงพยาบาล ข้อหาทำร้ายร่างกาย, บุกรุกยานพาหนะ และมึนเมาในสถานที่สาธารณะ โดยฝ่ายสืบสวนจะไม่ติดตามตัวบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติม และสำนักงานอัยการเขตแมเรียน จะสรุปข้อกล่าวหา
ล่าสุด ซานเชซ ยังอยู่ที่โรงพยาบาล และยังไม่ได้ย้ายมาควบคุมตัว ขณะที่ "ฟ็อกซ์ สปอร์ตส" สื่อต้นสังกัด ออกแถลงการณ์ว่า ซานเชซ กำลังพักฟื้น และอาการทรงตัว
"ไอเอ็มพีดี" ได้รับแจ้งเหตุชาย 2 คน ทะเลาะวิวาทเวลาประมาณ 0.30 น. (ท้องถิ่น) โดยไม่ได้ระบุชื่อ ยกเว้นชายคนหนึ่งมีบาดแผลฉีกขาด ขณะที่อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลคล้ายถูกแทง
ซานเชซ มีกำหนดปฏิบัติหน้าที่เกม NFL วันอาทิตย์ (5 ต.ค.) ระหว่าง ลาส เวกัส เรดเดอร์ส พบ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส ที่สนามลูคัส ออยล์ สเตเดียม แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เกมนี้แล้ว
ซานเชซ วัย 38 ปี ลงเล่น NFL 8 ซีซัน ถูกดราฟต์อันดับ 5 ปี 2009 โดย นิว ยอร์ก เจ็ตส์ พาทีมเข้ารอบชิงแชมป์สายเอเอฟซี (AFC) 2 ปีติดต่อกัน ช่วง 2 ซีซันแรกของอาชีพ แล้วย้ายไป ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์, ดัลลัส คาวบอยส์ และ วอชิงตัน โดยลงเล่นฤดูกาลปกติครั้งสุดท้ายปี 2018