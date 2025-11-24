"จีโน่" ท็อปฟอร์ม คว้าแชมป์ซีเอ็มอี 2 สมัยติด หอบเงินกลับบ้าน 130 ล้านบาท

"จีโน่" อาฒยา ฐิติกุล จบ 26 อันเดอร์ ผงาดแชมป์ “ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ” 2 สมัยติดต่อกัน เป็นคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ หอบเงินกลับบ้าน 130 ล้านบาท
ศึกกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ ส่งท้ายปี 2025 “ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จบการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
ปรากฎว่า "จีโน่" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้ง 4 วัน โดยในวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ สกอร์รวม 26 อันเดอร์พาร์ 262 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
จากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ "จีโน่" รับเงินรางวัลไป 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 130 ล้านบาท และยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกอล์ฟคนที่ 2 ต่อจาก โค จิน ยอง อดีตมือ 1 โลก จากเกาหลีใต้ ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ 2 ปีติด
ขณะเดียวกันยังเป็นการคว้าแชมป์ระดับแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการที่ 3 ในปีนี้ของ อาฒยา ฐิติกุล หลังจากก่อนหน้านี้ซิวแชมป์ “มิซูโฮะ อเมริกาส์ โอเพ่น” เมื่อเดือนพฤษภาคม และ “บิวอิก แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” เมื่อเดือนตุลาคม จากการลงชิงชัยทั้งหมด 20 รายการ โดยสามารถติดท็อป 10 ได้ถึง 14 รายการ
ส่วนผลงานของโปรกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆ "แพ็ตตี" ปภังกร ธวัชธนกิจ จบที่ 7 ร่วม ด้วยสกอร์ 14 อันเดอร์พาร์, "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล จบอันดับ 33 ร่วม สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ และ "โปรพราว" ชเนตตี วรรณแสน จบอันดับ 60 ด้วยสกอร์ 6 โอเวอร์พาร์