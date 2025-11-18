“มินจี” คว้ารางวัลอันนิกา เมเจอร์ อวอร์ด “ยามาชิตะ” รุกกี้แห่งปี

ลี มินจี จากออสเตรเลีย ครองรางวัล อันนิกา เมเจอร์ อวอร์ด ส่วน มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปี ในงานประกาศมอบรางวัลประจำปี 2025 ของแอลพีจีเอ “โรเล็กซ์ แอลพีจีเอ อวอร์ดส์” ที่เมืองเนเพิลส์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แอลพีจีเอจัดงานมอบรางวัลประจำปี โรเล็กซ์ แอลพีจีเอ อวอร์ด (Rolex LPGA Awards) ทั้งหมด 16 รางวัลบุคคล และยังมีรางวัลพิเศษสมาชิกแอลพีจีเอ ฮอลล์ ออฟ เฟม และในโอกาสครบรอบ 75 ปีของทัวร์มีนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์ไม่ซ้ำกัน 29 คน โดยนักกอล์ฟญี่ปุ่นคว้าแชมป์ถึง 6 คน นับเป็นสถิติมากที่สุดมากในหนึ่งฤดูกาล
สำหรับรางวัลรุกกี้แห่งปี (Louise Suggs Rolex Rookie of the Year) มอบให้กับนักกอล์ฟที่เล่นปีแรกในฐานะสมาชิกทัวร์ตกเป็นของ มิยู ยามาชิตะ โปรสาวจากญี่ปุ่น จากผลงานจบอันดับ 68 รายการดิ อันนิกา ดริฟเวน บาย เกนบริดจ์ แอต เพลิแคน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มีคะแนนทิ้งห่าง ริโอะ ทาเคดะ เพื่อนร่วมชาติอันดับสอง ที่ไม่สามารถไล่ได้ทันแม้จะเหลืออีกหนึ่งรายการ ทำให้ยามาชิตะ กลายเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนที่สามที่คว้ารางวัลนี้ต่อจาก มาโอะ ไซโกะ เมื่อปีที่แล้ว และ ฮิโรมิ โคบายาชิ ในปี 1990
ทางด้านรางวัลโรเล็กซ์ อันนิกา เมเจอร์ อวอร์ด (Rolex ANNIKA Major Award) มอบให้กับนักกอล์ฟที่สร้างผลงานดีใน 5 เมเจอร์ จะมีคะแนนเฉพาะจบใน 10 อันดับแรก และต้องคว้าแชมป์เมเจอร์อย่างน้อย 1 รายการ โดยรางวัลเป็นของ ลี มินจี จากออสเตรเลีย ด้วยผลงานจบอันดับ 14 ร่วม เชฟรอน แชมเปียนชิพ, อันดับ 22 ร่วมยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น, แชมป์เมเจอร์ วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ, อันดับ 3 เอวิยอง แชมเปียนชิพ และอันดับ 13 ร่วม วีเมนส์ โอเพ่น ทำให้มินจีเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่คว้ารางวัลนี้สองสมัยหลังจากทำได้ครั้งแรกเมื่อปี 2022 และเป็นนักกอล์ฟออสเตรเลียนคนเดียวที่ทำได้ในขณะนี้
ขณะที่รางวัลอื่น ๆ Heather Farr Perseverance Award เป็นของ ลินดี ดันแคน จากสหรัฐ, รางวัล Founders Award เป็นของ สเตซี ลูอิส จากสหรัฐอเมริกา, รางวัล Commissioner’s Award มอบให้กับสมาชิกแอลพีจีอ ฮอลล์ ออฟ เฟม มีเบตซี คิง, ลีเดีย โค, แนนซี โลเปซ, จูดี แรงกิน และอันนิกา โซเรนสตัม และรางวัล Ellen Griffin Rolex Award เป็นของ มาร์โวล บาร์นาร์ด
ส่วนรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี (Rolex Player of the Year) และ สกอร์เฉลี่ยต่ำสุดแห่งปี (Vare Trophy) จะมอบหลังจากจบการแข่งขันรายการ ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้