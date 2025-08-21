“จีโน่” นำทัพโปรไทยลงสู้ศึก ”ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น” ที่แคนาดา

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก นำทัพนักกอล์ฟสาวสาวไทยอีก 10 คน ลงสู้ศึกแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 2.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 89.3 ล้านบาท แข่งขันที่สนามมิสซิสซอกัว กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ชานเมืองมิสซิสซอกา รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคมนี้
กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์รายการ ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น สัปดาห์นี้มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก, โมรียา-เอรียา จุฑานุกาล, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระ, แจน-วิชาณี มีชัย, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ และ ว่าน-จารวี บุญจันทร์ โดยมี ลอเรน ค็อกลิน โปรสาวชาวอเมริกัน จะกลับมาป้องกันแชมป์
นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นดีกรีแชมป์เมเจอร์ร่วมชิงชัยคับคั่งทั้ง เนลลี คอร์ดา อดีตมือหนึ่งโลกจากสหรัฐฯ, ลีเดีย โค แชมป์สามสมัยปี 2012, 2013 และ 2015 จากนิวซีแลนด์, บรู๊ค เฮนเดอร์สัน โปรเจ้าถิ่นดีกรีแชมป์ปี 2018, โค จิน-ยอง แชมป์ปี 2019 จากเกาหลีใต้ รวมถึงสาวโปรสาวแถวหน้าจากออสเตรเลียอย่าง ฮันนาห์ กรีน, อี มินจี และเกรซ คิม