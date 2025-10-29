"ไค" หลานสาว "โดนัลด์ ทรัมป์" ประเดิม LPGA เดือน พ.ย.

ไค ทรัมป์ หลานสาวของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เตรียมประเดิมศึกกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ เดือนพฤศจิกายนนี้
ไค วัย 18 ปี ได้รับข้อยกเว้นของสปอนเซอร์ เข้าร่วมรายการ ดิ แอนนิกา ชิงเงินรางวัลรวม 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 105 ล้านบาท) ที่สนามเพลิแกน กอล์ฟ คลับ รัฐฟลอริดา วันที่ 13-16 พ.ย.
ไค เป็นบุตรสาวคนโตของ โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ และจะลงแข่งกอล์ฟให้ มหาวิทยาลัยไมอามี ปี 2026
ไค ทรัมป์ คลอดแถลงการณ์ "ความฝันของฉันคือลงแข่งกับผู้เล่นดีสุดของโลกระดับแอลพีจีเอ ทัวร์ อีเวนท์นี้จะเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ฉันเฝ้ารอพบหน้าและดวลฝีมือกับฮีโร่และผู้ชี้แนะการเล่นกอล์ฟมากมาย ขณะที่ฉันลงเล่น แอลพีจีเอ ทัวร์ ครั้งแรก"
ไค ทรัมป์ จะประชันวงสวิงกับผู้เล่นระดับท็อป ที่ดิ แอนนิกา อาทิ เนลลี คอร์ดา แชมป์ 3 สมัย, ชาร์ลีย์ ฮํลล์ จาก อังกฤษ, เล็กซี ธอมป์สัน และ ลิเลีย วู แชมป์ปี 2023
ริคกี ลาสกี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและปฏิบัติการของ LPGA ทัวร์ กล่าว "คำเชิญของสปอนเซอร์ เป็นหนทางหนึ่งของการจับตาผู้เล่นดาวรุ่ง และดึงดูดความสนใจของทัวร์นาเมนต์ และ LPGA เราตื่นเต้นที่เห็นเธอเลือกรายการนี้เป็นก้าวต่อไปสำหรับการเดินทางของเธอ"
ไค ทรัมป์ มีผู้ติดตามมากกว่า 6 ล้านคนทาง โซเชียล มีเดีย และเพิ่งคลอดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้