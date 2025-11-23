xs
xsm
sm
md
lg

"อัญชิสา" ผงาดแชมป์ เทนนิสแคล-คอมพ์ไอทีเอฟที่อารีน่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,800 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2568 เป็นวันสุดท้าย

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ สาวไทยโคจรมาพบกันเอง "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ นักหวดเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือวาง 2 และมือ 509 ของโลก ซึ่งสัปดาห์ก่อนได้รองแชมป์ ลงสนามพบกับ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวาง 3 และมือ 541 ของโลก

แม้นอกสนามทั้งคู่จะสนิทกัน แต่เมื่อลงสนามก็สู้กันอย่างเต็มที่ ชนิดที่ต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น อัญชิสา ที่เป็นฝ่ายคว้าชัย 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 1-6 และ 6-3 ในเวลา 1 ชั่วโมง 47 นาที ส่งผลให้ อัญชิสา ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์นี้ทันที


จากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัล นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ร่วมด้วย นายศิรพันธ์​ กมลปราโมทย์​ ที่ปรึกษา​นายกเทศ​มนตรีนครหัวหิน​, นายธนะศักดิ์ จรรยาพูล กรรมการบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), นายชินทร์ เหล่าฤกษ์อุทัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม ไอสนุก หัวหิน, นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล /อารีน่า หัวหิน /อันดามันดา ภูเก็ต และนางพีรญา สกุล​คง​ ผู้จัดการ​คลับ อารีน่า หัวหิน​

อัญชิสา ในฐานะผู้ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้ครองถ้วยแชมป์ รับเงินรางวัล จำนวน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 79,779 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ส่วน ทรรศพร ได้รองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49,862 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 10 คะแนน

อนึ่ง เทนนิสทั้ง 4 สัปดาห์ ที่อารีน่า หัวหิน จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ และพันธมิตร นำโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บี.กริม และ กลุ่มบริษัทพราว


"อัญชิสา" ผงาดแชมป์ เทนนิสแคล-คอมพ์ไอทีเอฟที่อารีน่า
"อัญชิสา" ผงาดแชมป์ เทนนิสแคล-คอมพ์ไอทีเอฟที่อารีน่า
"อัญชิสา" ผงาดแชมป์ เทนนิสแคล-คอมพ์ไอทีเอฟที่อารีน่า
กำลังโหลดความคิดเห็น