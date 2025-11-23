"อัญชิสา" ผงาดแชมป์ เทนนิสแคล-คอมพ์ไอทีเอฟที่อารีน่า

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,800 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2568 เป็นวันสุดท้าย
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ สาวไทยโคจรมาพบกันเอง "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ นักหวดเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือวาง 2 และมือ 509 ของโลก ซึ่งสัปดาห์ก่อนได้รองแชมป์ ลงสนามพบกับ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวาง 3 และมือ 541 ของโลก
แม้นอกสนามทั้งคู่จะสนิทกัน แต่เมื่อลงสนามก็สู้กันอย่างเต็มที่ ชนิดที่ต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น อัญชิสา ที่เป็นฝ่ายคว้าชัย 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 1-6 และ 6-3 ในเวลา 1 ชั่วโมง 47 นาที ส่งผลให้ อัญชิสา ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์นี้ทันที
จากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัล นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ร่วมด้วย นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหิน, นายธนะศักดิ์ จรรยาพูล กรรมการบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), นายชินทร์ เหล่าฤกษ์อุทัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม ไอสนุก หัวหิน, นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล /อารีน่า หัวหิน /อันดามันดา ภูเก็ต และนางพีรญา สกุลคง ผู้จัดการคลับ อารีน่า หัวหิน
อัญชิสา ในฐานะผู้ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้ครองถ้วยแชมป์ รับเงินรางวัล จำนวน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 79,779 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ส่วน ทรรศพร ได้รองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49,862 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 10 คะแนน
อนึ่ง เทนนิสทั้ง 4 สัปดาห์ ที่อารีน่า หัวหิน จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ และพันธมิตร นำโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บี.กริม และ กลุ่มบริษัทพราว