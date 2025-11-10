เทนนิส "แคล-คอมพ์" เปิดฉากทางการต่างชาติร่วมล่าแชมป์

ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 ณ อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน ฯพณฯ สุวัจน์ ได้นำแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอนครหัวหิน, นายชินทร์ เหล่าฤกษ์อุทัย กรรมการผู้จัดการโรงแรมไอสนุก หัวหิน, นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล /อารีน่า หัวหิน /อันดามันดา ภูเก็ต และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนักกีฬาและผู้ชมในสนามยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ มีนักเทนนิส ตลอดจนผู้ฝึกสอน ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช และผู้ติดตาม เดินทางมาร่วมการแข่งขัน สร้างความคึกคักอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน ซึ่งกว่าจะจบการแข่งขันลงในวันที่ 23 พฤศจิกายน ก็จะทำให้หัวหินได้รับประโยชน์อย่างมาก
นอกจากนี้ การได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา ยังสร้างโอกาสหลายเรื่อง ทั้งการเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่มีฝีมือแต่อันดับโลกยังไม่สามารถเข้าร่วมได้ ก็จะได้รับไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษให้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาฝีมือและเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก อีกทั้งยังช่วยนักเทนนิสไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูงเหมือนกับการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
จากนั้น ฯพณฯ สุวัจน์ และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมชมการแข่งขันเทนนิส "แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025" สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักกีฬาหญิง และมีการชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 509,700 บาท
ขณะที่ผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ภัทรวดี ชนะวงศ์ นักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย 16 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลก โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ มิรุธุลา ปาลานิเวล มือวางอันดับ 2 จากอินเดีย อายุ 22 ปี มือ 645 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง ได้ 2 เซตรวด 6-3, 7-5 ภัทรวดี ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ทันที
ส่วนผลคู่อื่น ๆ มีดังนี้ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน แพ้ ซาอุมริตา จากัตเดโอ เวอร์มา (อินเดีย) 3-6, 0-6 พิชญาภัค ศรีมุกข์ แพ้ อุลยานา ฮราบาเวตส์ 0-6, 2-6 ลัลดา กำหอม แพ้ ยูกะ มัตสึโมโตะ (ญี่ปุ่น) 3-6, 0-1 Ret. ซึ่งลัลดาเจ็บเท้าขวา
ทั้งนี้ การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025" ซึ่งมีทั้งหมด 4 สัปดาห์ เกิดจากความร่วมมือของ อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ และผู้สนับสนุนหลัก บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัท พราว
บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บี.กริม, กลุ่มบริษัทพราว, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท, โรงแรมไอสนุก หัวหิน, อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ, สวนน้ำวานา นาวา, ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และบริษัท เซียร่า สปอร์ต โดยมุ่งหวังให้การแข่งขันดังกล่าว เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหัวหิน