แซบระดับโลก! 77 นางงาม “MGI 2025” เริงร่าท้าลมห่มแดด ทำหัวหินร้อนฉ่า

ปักหลักเก็บตัวทำกิจกรรมที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กันอย่างเข้มข้น สำหรับ 77 สาวงามจากทั่วโลก ผู้เข้าประกวด “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 (Miss Grand International 2025)” ซึ่งวันนี้ทำเอาหัวหินร้อนฉ่า! เมื่อ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟเขียวให้คณะผู้เข้าประกวดตะลุยสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน (Vana Nava Hua Hin Water Park) สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ผสมผสานระหว่างสวนน้ำ และป่าเมืองร้อนเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เครื่องเล่น และสไลเดอร์มาตรฐานระดับโลกมากถึง 19 ชนิด
นางงามลงเล่นสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสนุกสนาน และไม่พลาดโพสต์ท่าแชะภาพ ไลฟ์สดเก็บโมเมนต์แห่งความประทับใจนี้กลับไปบอกชาวโลก นอกจากนี้ช่วงค่ำ บอสณวัฒน์ เปิดห้องให้นางงามไลฟ์ ทอร์คทำความรู้จัก ถาม-ตอบ บอกเล่าตัวตน เรื่องราวในชีวิต ความหวัง ความฝัน และโกลด์ของพวกเธอ
สำหรับกิจกรรมสำคัญในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ห้ามพลาดกับการประกวดชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือก บริเวณสระว่ายน้ำ InterContinental Resort Hua Hin และวันที่ทั่วโลกรอคอยกับการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 รอบตัดสิน ที่จะจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK ใครจะได้ครองมงกุฎทองอันทรงเกียรติแห่งปี 2025 แฟนนางงามทั่วโลกเตรียมหัวใจไว้ลุ้นพร้อมกัน
