รมช.มหาดไทย “ศศิธร” นำทีม Kick off “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน @หัวหิน” ดันสินค้าไทยเชื่อมเศรษฐกิจฐานราก

ประจวบคีรีขันธ์ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต” จุดดำเนินการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 200 ร้านค้า เชิญชวนประชาชน “ชม–ช้อป–ชิม–เช็กอิน” พร้อมส่งเสริมร้านค้าคนละครึ่งพลัสกว่า 90%
วันนี้( พ .ย.) ที่ลานกิจกรรม 25 ไร่ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต” ซึ่งเป็นจุดดำเนินการที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ภายในงานมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พญ.บุษกร สวัสดิ์แสน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ก่อนเริ่มพิธีเปิด นางสาวศศิธรได้นำผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย ผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ พร้อมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ อันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย
รมช.มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงการ “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป เพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดหมุนเวียนใน 18 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดดำเนินการที่ 5 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–13 พฤศจิกายน 2568 ที่ลานกิจกรรม 25 ไร่ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 1–5 ดาว และโอทอปชวนชิมจากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่ง รวมทั้งกิจกรรมสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจับคู่ธุรกิจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วม “โครงการคนละครึ่งพลัส” เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้
งาน “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน Heritage & Innovation” จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปไทยให้ก้าวทันโลกและยั่งยืนในอนาคต