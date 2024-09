เปิดฉากเทนนิส “แอลไลด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024” ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ชิงเงินรางวัล 10 ล้านบาท

เปิดฉากเทนนิสศึกใหญ่ "แอลไลด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย แคล-คอมพ์" ชิงเงินรวมเกือบ 10 ล้านบาท ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตอกย้ำเมืองหัวหินมีศักยภาพในการกีฬาเทนนิสระดับโลก พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทยฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ "แอลไลด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย แคล-คอมพ์" ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเกือบ 10 ล้านบาท ณ อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายพีระเกียรติ ศิริฤทัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, นางสุนัดดา จ๋ายพงษ์ Corporate Secretary & financial management of Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานประจวบคีรีขันธ์, Charles Hsiung President of APG, พล.ต.เปรม รอดสวาสดิ์ รองฝ่ายปฏิบัติการณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5), นายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และนายนฐา ชมเสวี Cluster General Manager อารีน่า หัวหินพิธีเปิดครั้งนี้มีการแสดงที่น่าสนใจ ในชื่อ “เภรีปราบอรินทร์ ลือระบิลนักรบไทย” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะการป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และสานต่อถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอดความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเทศไทยในแบบ "ซอฟต์ พาวเวอร์"​ ให้โด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นได้มีการมอบพวงมาลัยที่ระลึกให้กับ แม็กด้า ลิเน็ตต์ นักเทนนิสสาวคนดังจากโปแลนด์ แชมป์ไทยแลนด์​ โอเพ่น 2020 และดายาน่า ยาสเทรมสก้า จากยูเครน แชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่น 2019 ปัจจุบันเป็นมืออันดับ 34 ของโลก ก่อนที่ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พร้อมด้วย 2 นักหวดสาวมือท็อปของโลก และนายภราดร ได้ร่วมกันตีเทนนิส เพื่อแจกลูกเทนนิส พร้อมลายเซ็นให้กับแขกผู้เกียรติที่เข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ "แอลไลด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย แคล-คอมพ์” จัดขึ้นโดย สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) ร่วมกับ อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ และ APG พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และเป็นคร้ังที่ 2 ของปีนี้ ตอบรับคําเรียกร้องของแฟนกีฬาเทนนิส โดยมีนักกีฬาเทนนิสหญิงทั้งหมด 88 คนทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ เข้าร่วมชิงชัยระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2567 ถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการตอกย้ำให้เมืองหัวหินเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยให้มีความคึกคักฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้มีนักเทนนิสระดับโลกมาร่วมชิงชัย และเป็นข่าวดีของแฟนกีฬาไทยที่มีนักเทนนิสหญิงไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยอย่าง "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวดาวรุ่งวัย 20 ปี ที่ผ่านเข้าถึงรอบสอง ขณะที่นักเทนนิสมือท็อปโลกนอกจากมาแข่งขันแล้วยังร่วมทำกิจกรรมโปรโมตวัฒนธรรมไทย ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยไปสู่สายตาทั่วโลก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ"ถ้าหากรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้กีฬาเป็นตัวช่วยสนับสนุน รายการนี้ถือว่ามาถูกทาง หากีฬาที่มีความเป็นสากล และเรามีความพร้อมนำไปจัดตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ หากีฬาดัง ๆ ไปตามจังหวัดที่เราต้องการจะโปรโมตเรื่องการท่องเที่ยว ผมคิดว่าจะได้ผลมาก ฉะนั้นเทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น ที่เมืองหัวหิน ถือเป็นโปรเจ็คต์หลักที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬา ก็อยากชวนแฟนกีฬาเทนนิสทุกคนมาร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันในปีนี้ที่จะมีความสนุกอย่างแน่นอน”สำหรับแฟนกีฬาเทนนิสสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวัน รับชมคมชัดแบบ HD ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) และทรูวิชั่น ช่องทรูสปอร์ต 2,3 และ 7 หรือรับชมแบบติดขอบสนามได้ฟรี ที่อารีน่าหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กันยายนทั้งนี้ การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ "แอลไลด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น2024 พรีเซนเต็ด บาย แคล-คอมพ์" จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส, บริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), IHG Hotels & Resorts, บี กริม, APG, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, ซูเปอร์สปอร์ต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, โรงแรมไอสนุก หิวหิน, โรงแรมไอบิส หัวหิน, บริษัท โวลท์ เอเนอร์จี แวร์ จำกัด, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5), ทรูวิชั่นส์, กลุ่มบริษัท พราว, อารีน่า หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน, สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล, สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต, Sixt limousine Thailand และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน