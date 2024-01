"ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024" เปิดยิ่งใหญ่ มือท็อปโลกร่วมล่าแชมป์ที่อารีน่าหัวหิน

การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ Thailand Open 2024 presented by E@ (ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ) ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเกือบ 10 ล้านบาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2567 โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการแสดงชื่อชุดว่า "เภรีปราบอรินทร์ ลือระบิลนักรบไทย" ซึ่งเป็นการแสดงจากเยาวชนที่ร่วมกันฝึกแม่ไม้มวยไทย ที่เป็นวัฒนธรรมการต่อสู้อันยาวนาน และสานต่อมาถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอดความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม และประเทศไทยแบบ ซอฟต์พาวเวอร์ ให้โด่งดังไปทั่วโลก และในระหว่างพิธีเปิด นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้แก่ เทย์ลาห์ เพรสตัน นักเทนนิสสาวออสเตรเลีย วัย 18 ปี จากออสเตรเลีย และ จู หลิน นักหวดจีนวัย 30 ปี แชมป์เก่าไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการแข่งขันฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า การแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้วภายใต้มาตรการการจัดกีฬาระดับโลก แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการบริหารจัดการกีฬาระดับโลก และเป็นชื่อเสียงของประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นรายการก้าวแรกของนักกีฬาเทนนิสระดับโลกในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเต็มตัว และมืออันดับ 1 ของโลกหลายคนก็เติบโตมาจากรายการที่หัวหิน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนานาชาติ"นอกจากเรื่องของการกีฬาแล้ว ก็ยังได้เรื่องการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น ซึ่งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้เจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ และต้องขอบคุณนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่มาแข่งขันที่ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย" อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน, ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ ประธานการจัดการแข่งขันฯ, กิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์, วสุ กลมเกลี้ยง Executive Vice President บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกฐิตพล กาญจนะ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 100Plus, นารา เกตุสิงห์ รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร บี.กริม พาวเวอร์ มหาชน, Daniel Karl Erik Amby - Head of Merchandise Sports & Hardline บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilsonชลธิชา อำพันธ์เย็น ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์โรงแรม บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน), ชินทร์ เหล่าฤกษ์อุทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม isanook, นฐา ชมเสวี Cluster General Manager of Arena Hua Hin and Vana Nava Water Jungle Hua Hin, วจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร Bluport หัวหินวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ, Oliver Horn General Manager Intercontinental Hua Hin, Thomas Hain General Manager of Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin, ภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำนวยการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ, Laura Ceccarelli Chief Operations Officer APG Consultancy Company Limited และ ยุพธิดา แสงรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ไอบิส หัวหินการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024 presented by E@ (ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบเมนดรอว์ ชิงชัยระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 โดยมีนักเทนนิสระดับมือท็อป 25-100 ของโลก เดินทางมาร่วมชิงชัยมากถึง 88 คน และเป็นโอกาสดีของแฟนเทนนิสชาวไทยที่จะได้ชมการแข่งขันเทนนิสระดับโลกแบบติดขอบสนามในเมืองตากอากาศอย่างเมืองหัวหิน และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และในประเทศไทยผ่านช่อง ททบ.5 และทางทรูวิชั่น ช่องทรู เทนนิส 670ศึกลูกสักหลาด ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนต์ "Thailand Open 2024 presented by E@" จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), ไอเอชจี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บี. กริมบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, โรงแรมไอสนุก,ไอบิสหัวหิน, สายการบินแอร์เอเชีย,ทรูวิชั่นส์, ททบ.5 และกลุ่มบริษัทพราว