เทนนิส "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024" จัดใหญ่ตัวท็อปโลกมาเพียบ - ชู "ซอฟต์พาวเวอร์" กระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัท พราว และ อารีน่า หัวหิน ระเบิดศึกเทนนิสหญิงรายการใหญ่ Thailand Open 2024 presented by E@ ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 10 ล้านบาท ณ อารีน่า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รอบเมนดรอว์ วันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ.นี้ พร้อมนำ "ซอฟต์พาวเวอร์" กระตุ้นเศรษฐกิจ "สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เผยนักหวดตัวท็อปของโลกมาเพียบ นำโดย "จู หลิน" สาวจีน ดีกรีแชมป์ปีที่แล้ว ร่วมด้วย "แม็กด้า ลีเน็ตต์" สาวโปแลนด์ มือ 22 ของโลก พ่วงด้วยแชมป์ปี 2020 และ "พอลล่า บาโดซ่า" สาวสเปน อดีตมือ 2 ของโลก ชี้ไทยแลนด์ โอเพ่น ช่วยชาติทั้งด้านกีฬา ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาชาวโลก ขณะที่แฟนเทนนิสเฮได้ชมถ่ายทอดสดทาง ทรูสปอร์ต 2 และ ททบ.5ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิสหญิง รายการใหญ่ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ Thailand Open 2024 presented by E@ (ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567 โดยมี นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว, นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และการพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), พลตรี สุพัฒน์ สัมมา ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำนวยการการจัดการแข่งขัน ร่วมด้วยฯพณฯ สุวัจน์ เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่แฟนกีฬาเทนนิสจะได้ชมการแข่งขันรายการใหญ่อย่างไทยแลนด์ โอเพ่น อีกครั้ง สำหรับปีนี้ผู้จัดการแข่งขันคือ กลุ่มบริษัท พราว และ อารีน่า หัวหิน ใช้ชื่อรายการว่า "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ" ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเกือบ 10 ล้านบาท แข่งขันที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยรอบคัดเลือก แข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. 2567 และรอบเมนดรอว์ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2567นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าวต่อว่า ปีนี้ ไทยแลนด์ โอเพ่น ยังคงเป็นรายการเนื้อหอม เพราะมีนักเทนนิสชื่อดังของโลก ระดับท็อป 25-100 ของโลก สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นำโดย "จู หลิน" นักเทนนิสชาวจีน วัย 29 ปี มือ 33 ของโลก จะเดินทางมาป้องกันแชมป์ ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ รวมทั้ง "แม็กด้า ลีเน็ตต์" นักเทนนิสจากโปแลนด์ วัย 31 ปี มือ 22 ของโลก แชมป์หญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์ โอเพ่น 2020 ที่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น 2023 และที่น่าสนใจอีกคนคือ "พอลล่า บาโดซ่า" สาวสวยจากสเปน วัย 26 ปี อดีตมือ 2 ของโลก ก็จะมาร่วมล่าแชมป์ด้วยนอกจากนี้ ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีอีกหลายคน อาทิ หวัง ซินหยู (จีน /35 โลก) ทาเทียน่า มาเรีย (เยอรมนี /43 โลก) มายาร์ เชรีฟ (อียิปต์ /59 โลก) ยูเลีย ปูตินเซวา (คาซัคสถาน /63 โลก) หวัง ซิหยู (จีน /71 โลก) อันนา คาโรลินา ชมิดโลวา (สโลวาเกีย /73 โลก) วิคทอเรีย โทโมวา (บัลแกเรีย-75 โลก) ไดแอน แพร์รี (ฝรั่งเศส-76 โลก) หยวน หยู (จีน/ 77 โลก) คามิลา โอโซริโอ (โคลอมเบีย /81 โลก) วิกตอรีย่า โกลูบิช (สวิตเซอร์แลนด์ /85 โลก) ลินดา ฟรูเวอร์โทวา (เช็ก /88 โลก) ไป๋ จั๋วเสวียน (จีน /90 โลก) เป็นต้น"การจัดเทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ ถือเป็นการจัดรายการระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งทุกครั้งได้รับความสนใจจากนักเทนนิสมืออันดับต้น ๆ ของโลก และแฟนเทนนิสจำนวนมากที่เข้ามาชมรอบสำคัญ เป็นการตอกย้ำว่า ไทยแลนด์ โอเพ่น เป็นรายการที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันยังตอกย้ำว่า เมืองหัวหิน เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับกีฬาระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ทางผู้จัดได้ทุ่มงบในการจัดการแข่งขันกว่า 50 ล้านบาท ในส่วนของเงินรางวัลรวมเกือบ 10 ล้านบาทเลยทีเดียว“ที่ผ่านมา ทางผู้จัดได้มีกิจกรรมพิเศษสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ต่างชาติได้รู้จัก อาทิ วัฒนธรรมไทย อาหารไทย ศิลปการป้องกันตัวแบบไทยหรือมวยไทย เป็นต้น ก็ได้รับการตอบรับที่ดี ปีนี้มีแผนจะทำอีก และต้องการผลักดันให้เมืองหัวหิน เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองแห่งสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเสน่ห์ให้ไทยแลนด์ โอเพ่น นักเทนนิสและผู้ติดตามมากินมาใช้ มาสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์ของไทย จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองหัวหินสู่สายตาชาวโลก โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลกผ่านทางทรูสปอร์ต 2 และในประเทศไทย รับชมได้ทาง ททบ. 5" ฯพณฯ สุวัจน์ กล่าวนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า กกท. ให้ความสำคัญกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้สนับสนุนการแข่งขันเทนนิสหญิง ไทยแลนด์ โอเพ่น ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักเทนนิสระดับโลกและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมการแข่งขันจำนวนมาก จึงมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหัวหินได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาเทนนิส ทั้งในแง่ของการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขัน ขณะเดียวกันแฟนกีฬา รวมทั้งเด็กและเยาวชนไทยก็มีโอกาสได้ชมการแข่งขันได้ใกล้ชิดกับนักเทนนิสระดับโลก ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬามากขึ้น"เทนนิสไทยแลนด์ โอเพ่น ถือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกีฬากับการท่องเที่ยว ส่งเสริมเรื่องสปอร์ต ทัวริซึ่ม หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้รับทราบว่าที่ผ่านมา เทนนิสไทยแลนด์ โอเพ่น ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหัวหิน รวมทั้งเรื่องอุตสาหกรรมกีฬา สร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว" นายปรีชา กล่าวน.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว ในนามผู้บริหาร อารีน่า หัวหิน กล่าวว่า ทาง อารีน่า หัวหิน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง หรือ ดับเบิลยูทีเอ ได้ไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์ โอเพ่น และตอนนี้ อารีน่า หัวหิน มีความพร้อมทุกด้านแล้ว โดยเฉพาะสนามแข่งขันที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานเทนนิสรายการแกรนด์สแลม "ออสเตรเลียน โอเพ่น" โดยเซ็นเตอร์คอร์ตสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 2,000 คน นอกจากนี้ภายใน อารีน่า หัวหิน ยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักกีฬาต้องการ อาทิ ศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังคงสัญลักษณ์ของการแข่งขันคือพื้นสนามสีชมพู ที่ต้องการสื่อและสะท้อนถึงความเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ อารีน่า หัวหิน จึงมั่นใจว่าจะจัดเทนนิสไทยแลนด์ โอเพ่น ได้ตามมาตรฐานสากลเหมือนเดิม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน"ที่ผ่านมา อารีน่า หัวหิน ได้ผลักดันให้เมืองหัวหินเป็น Sports Destination หรือจุดหมายปลายทางกีฬาแห่งหนึ่งของโลก ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเทนนิสอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ รู้จักเมืองหัวหิน และอยากจะเดินทางมาแข่งขัน เป็นการตอกย้ำความเป็น Sport Destination ของเมืองหัวหิน ที่ไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม แต่ยังเป็นเมืองแห่งกีฬาอีกด้วย" น.ส.พราวพุธ กล่าวขณะที่ นายภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก กล่าวในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ว่า การแข่งขันรายการนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทนนิสไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยทางผู้จัดการแข่งขันได้มอบไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่ 4 นักเทนนิสไทย ได้แก่ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี วัย 19 ปี มืออันดับ 258 ของโลก ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก รายการแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น 2024 เป็นปีแรก ได้รับไวลด์การ์ดรอบเมนดรอว์ ส่วน “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ วัย 22 ปี มืออันดับ 415 ของโลก ที่คว้า 3 แชมป์หญิงเดี่ยวศึกไอทีเอฟเมื่อปีที่แล้ว, เวียร่า ดีเพิ่ม นักหวดสาวลูกครึ่งไทย-รัสเซีย วัย 19 ปี มืออันดับ 2,041 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง และ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ นักเทนนิสลูกครึ่งไทย-รัสเซีย ดาวรุ่งวัย 16 ปี มืออันดับ 80 เยาวชนโลก ได้ไวลด์การ์ดรอบคัดเลือก ก็คาดหวังว่าทั้ง 4 คน จะมีโอกาสทำผลงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักเทนนิสระดับโลกให้ได้มากที่สุดการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการใหญ่ ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนต์ "Thailand Open 2024 presented by E@" จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), ไอเอชจี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บี. กริม, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, โรงแรมไอสนุก และ ไอบิสหัวหินอนึ่ง แฟนเทนนิสที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Line: @truearenahuahin / Website: https://arenahuahin.com หรือโทรศัพท์ 032-909-633