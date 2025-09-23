เจ็ตสกี นำทัพจิตอาสาลุยช่วยน้ำท่วม พร้อมนำถุงยังชีพให้ ชาวบ้านผักไห่ อยุธยา

สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดย นายกสมาคมฯ “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ระดมสรรพกำลัง นักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาพระราชทาน พร้อมเรือเจ็ตสกีไม่ต่ำกว่า 10 ลำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในวงกว้างที่ อ.ผักไห่ อยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง ในขณะนี้ จากการประสานงานของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมกันนี้ทางภาคเอกชนโดย บริษัทพราวกรุ๊ป ของฯพณฯท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ก็ได้ร่วมบริจาคเงินอีก 50,000 บาท ให้สมาคมฯ นำไปจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรจุถุง นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านด้วย
สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนายกสมาคมฯ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังจากนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้เสียสละเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนจะต่อเนื่องไปช่วยสนับสนุนภารกิจของทหารกล้าในช่วงการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.บท.) เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุดทาง นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ก็ได้รับการประสานงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ต้องการให้นักกีฬาเจ็ตสกีของสมาคมฯเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยทาง “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประมุขเจ็ตสกีไทย ได้ตอบรับภารกิจดังกล่าวทันที พร้อมกับเผยว่า ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในหลวง ร.10 ได้รับการแจ้งจากนายอำเภอผักไห่ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เจอมาหลายวันแล้ว ซึ่งพื้นที่แถบนั้นส่วนใหญ่เป็นท้องนาค่อนข้างห่างไกล ทำให้เป็นปัญหาแก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ออกไปไหนไม่ได้ อาหารเริ่มหมด ยาเริ่มหมด จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ฯ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
“ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เล็งเห็นถึงขีดความสามารถของนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาของทางสมาคมฯ ที่เคยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือ ทั้งที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน ก็เลยขอความช่วยเหลือเข้ามากับทางเรา ซึ่งผมและทางสมาคมฯก็พร้อมสนับสนุนภารกิจนี้อย่างเต็มที่ และได้สอบถามไปยังนักกีฬาว่ามีใครพร้อมลงพื้นที่บ้าง ทางทีมงานจิตอาสาชุดเดิมก็ตอบตกลงด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็น “น้ำ” อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์, “แชมป์” กษิดิศ ธีระประทีป, “ช่างบัติ” สมบัติ เนียมพาง, นายจักรกฤษณ์ หาขาว, นายชัชวาล ถนอมทอง, นายสุนทร เทียวอยู่ และ “แบงค์แชมป์โลก” พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ที่นำเรือเจ็ตสกีไม่ต่ำกว่า 10 ลำลงพื้นที่ อ.ผักไห่ ในทันที
ขณะเดียวกันทาง บริษัทพราวกรุ๊ป เจ้าของสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล ของท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ก็ติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้สมาคมฯ นำไปจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรจุถุง นำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอผักไห่ และ ใกล้เคียง ที่กำลังเดือดร้อนในวงกว้าง ซึ่งเราในฐานะนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาพระราชทาน พร้อมระดมสรรพกำลังให้การช่วยเหลือทางศูนย์อำนวยการฯอย่างเต็มที่ ถึงแม้ตอนนี้นักกีฬาจะมีภารกิจอยู่ในช่วงการฝึกซ้อมเตรียมตัวชิงชัยในศึกเจ็ตสกีกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ แต่เมื่อว่างเว้นจากการฝึกซ้อม ทุกคนก็พร้อมจะเสียสละมาช่วยประชาชนด้วยความเต็มใจ เรียกว่า งานหลวงไม่เคยขาด งานราษฎร์ไม่เคยเว้น สำหรับพวกเราชาวเจ็ตสกี” บิ๊กเปี๊ยก กล่าวในตอนท้าย