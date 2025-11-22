นักเรียนปลื้มโครงการธนาคารกีฬา ม.เกษมบัณฑิต ตอบโจทย์การเติมฝันปั้นแต่ง

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ (CIHCD KBU) ผนึกกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จัดโครงการ“คาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง”เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสนับสนุนการเลนกีฬาและการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการเปิดลินิคกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (สป.กทม.) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้การถ่ายทอดทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยอดีตผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อเร็วๆนี้
ดร.เสนีย์ เผยว่า ภาพรวมของกิจกรรมนั้น พบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยเฉพาะการตอบรับของนักเรียนที่ต้องการสัมผัสกับเกมกีฬาฟุตบอล ซึ่งมีไอดอลหรือครูผู้ฝึกสอนคุณภาพชั้นนำให้การดูแลและเติมฝันปั้นแต่ง และจากความสำเร็จซึ่งมีตัวชี้วัดจากความสนใจและต้องการของนักเรียนกับการจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนร่วมกับสถานศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของโครงการที่ตอบโจทย์เด็กและเยาวชนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาต่างมีความต้องการที่จะให้โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจจากการติดตามข้อมูลพบว่าวันนี้ หลายโรงเรียนมุ่งเน้นหรืออัดแน่นแต่กิจกรรมทางวิชาการจนละเลยการด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่สำคัญคือไม่จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จนทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การออกกำลังกายและเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬา ดังนั้นจากปรากฎการณ์ที่หลายโรงเรียนละเลยกิจกรรมในลักษณะนี้และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่เจ้ากระทรวงศึกษาธิการเคยดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ก็หวังว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งดูแลนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศคงจะตระหนักและความสนใจอย่างจริงจังและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
“ภายหลังการเปิดตัวโครงการ “คาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดีสมเด็จพระพันปีหลวง” ไปได้ไม่นาน กลับมีสถานศึกษาต่างๆสนใจติดต่อเพื่อให้เปิดคลินิคกีฬาฟุตบอลหรือกีฬายอดนิยมชนิดต่างๆเข้ามากพอสมควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะเดินหน้าโครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้แนวคิด “จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ”เพื่อประโยชน์โดยรวมตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ของชาติให้พร้อมและตอบโจทย์กับบริบทสังคมในยุคการเปลี่ยนแปลงต่อไป และหากโรงเรียนใดสนใจกับโครงการดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลได้จาก เฟชบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือสอบถามโทร.02-320-2777 ต่อ 1340 ในวัน เวลาราชการ”