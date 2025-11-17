xs
ยามาฮ่า ร่วมวิ่งคบเพลิงอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เปิดมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ยามาฮ่า ร่วมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ นับถอยหลังเปิดฉาก ซีเกมส์ ช่วงเดือนธันวาคมนี้
นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมพิธีวิ่งคบเพลิงอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เพื่อเปิดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศในขบวนวิ่งคบเพลิงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีพนักงานยามาฮ่า ร้านผู้จำหน่าย ลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รวมถึงเซเลบคนดังอย่าง “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชนสายยานยนต์ชั้นนำ ที่ยามาฮ่าเชิญมาร่วมสร้างสีสัน และเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในปีนี้ โดยมีการวิ่งคบเพลิงอัญเชิญไฟพระฤกษ์ขึ้นพร้อมกันใน 4 จังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับพิธีวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์เปิดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นั้น รถจักรยานยนต์ “Yamaha Fazzio” ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โดยยามาฮ่ามุ่งสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย และทัพนักกีฬาไทย ให้เตรียมพร้อมสู่เป้าหมายการเป็น “เจ้าเหรียญทอง” ในมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ไทยแลนด์ 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ การวิ่งคบเพลิงอัญเชิญไฟพระฤกษ์สำหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา และนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารไทยยามาฮ่าร่วมวิ่งนำทัพผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในพื่นที่ และลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเข้าร่วมวิ่งในพิธีอย่างยิ่งใหญ่

#YamahaFazzioสานพลังไทยเจ้าเหรียญทอง #Yamahaเชียร์ไทยคว้าชัยซีเกมส์
#ซีเกมส์ครั้งที่33 #ซีเกมส์2025 #ซีเกมส์ #seagamesthailand2025 #seagames2025 #seagames33 #seagames



