“แดนไท” ตาม 5 สโตรค ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ รอบสาม

แดนไท บุญมา หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 7 ร่วมด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 201 หลังจบรอบสามศึก พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส ที่สนามริยาด กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,439 หลา พาร์ 71 ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ คาเลบ ซูแรตต์ นักกอล์ฟชาวอเมริกันยังคงนำต่อ โดยมี ดีน เบอร์เมสเตอร์ จากแอฟริกาใต้ ขึ้นมารั้งจ่าฝูงร่วม ด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 17 อันเดอร์พาร์ 196
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส รายการสุดท้ายของอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายได้ 9 คน ทั้งนี้เวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดิอาระเบียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง
รอบที่สามของการแข่งขัน แดนไท บุญมา ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ หวด 4 อันเดอร์พาร์ 67 เป็นวันที่สามติดต่อกัน จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 7 ร่วมด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 201 เท่ากับ สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ซึ่งกำลังรั้งอันดับหนึ่งในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ และผู้เล่นอีก 3 คน โดยมีสกอร์ตามหลังสองผู้นำร่วม 5 สโตรค ขณะที่โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 203 ตามมาในกลุ่มอันดับ 18 ร่วมกับ ปีเตอร์ ยูไลน์ แชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ สองรายการ จากสหรัฐฯ
ทางด้าน คาเลบ ซูแรตต์ ดาวรุ่งลิฟกอล์ฟวัย 21 ปี ซึ่งขึ้นนำมาตั้งแต่รอบแรก รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องเก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันมี 17 อันเดอร์พาร์ 196 เท่ากับ ดีน เบอร์เมสเตอร์ จากแอฟริกาใต้ ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 7 อันเดอร์พาร์ 64 จาก 7 เบอร์ดี้แบบไร้โบกี้ ขึ้นมารั้งจ่าฝูงร่วม โดยมี โฆเซ่ บาลเลสเตอร์ นักกอล์ฟชาวสเปน ตามจี้เพียงสโตรคเดียว
โฆเซ่ บาลเลสเตอร์ รองแชมป์ตีไกลที่แอฟริกาใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งหวดได้ถึง 396 หลาจากแท่นทีที่หลุม 18 พาร์ 4 ในรอบสองเมื่อวันศุกร์ เผยหลังขยับขึ้นมานำร่วมว่า “ผมได้เรียนรู้บางอย่างจากแชมป์ตีไกลในแอฟริกาใต้ น่าสนใจมากที่ได้เห็นไดนามิกและวิธีการที่พวกเขาทำ ดังนั้นจึงเป็นอะไรที่เยี่ยมมากที่ได้นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมมั่นใจว่าไบรสัน (เดอชอมโบ) รู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาเคยทำมาแล้ว การที่ผมได้เรียนรู้อะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก”
ขณะที่โปรมือดีอย่าง มิเกล ทาบัวนา นักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังลุ้นติดสองอันดับแรกในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ เพื่อชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟ ลีก ฤดูกาล 2026 และ พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 202 อยู่ในกลุ่มอันดับ 12 ร่วม ส่วน แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 รวมสามวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 207 รั้งอันดับ 38 ร่วม
สำหรับนักกอล์ฟไทยอีก 7 คน ทำสกอร์ดังนี้ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (68) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่ในกลุ่มอันดับ 30 ร่วม, สดมภ์ แก้วกาญจนา (70) สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 207 อันดับ 38 ร่วม, รฐนน วรรณศรีจันทร์ (68) สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 208 อันดับ 52 ร่วม, กัญจน์ เจริญกุล (70) และ เศรษฐี ประคองเวช (72) สกอร์รวมคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 210 อันดับ 60 ร่วม, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (71) สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 211 อันดับ 63 ร่วม และ สาริศ สุวรรณรัตน์ (75) สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 214 อันดับ 71