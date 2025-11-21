“ซูแรตต์” นำต่อครึ่งทาง ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ “แดนไท-กิรเดช” รั้ง 12 ร่วม

คาเลบ ซูแรตต์ โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 128 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟพีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ที่สนามริยาด กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,439 หลา พาร์ 71 ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ แดนไท บุญมา และ กิรเดช อภิบาลรัตน์ สองวันมีคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 134 อยู่ในกลุ่มอันดับ 12 ร่วม
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส รายการสุดท้ายของอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 14 คน
จบรอบสอง แดนไท บุญมา เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ หวดอีก 4 อันเดอร์พาร์ 69 เป็นวันที่สอง สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 134 เท่ากับ โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 ที่เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 70 ทั้งคู่รั้งในกลุ่มอันดับ 12 ร่วมกับโปรดังอย่าง พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ, ปีเตอร์ ยูไลน์ ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟ ลีก ชาวอเมริกัน เจ้าของแชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ สองรายการ และ สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ซึ่งกำลังรั้งอันดับหนึ่งในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ในขณะนี้
ขณะที่ตำแหน่งจ่าฝูงยังเป็นของ คาเลบ ซูแรตต์ ดาวรุ่งวัย 21 ปี จากสหรัฐฯ ที่หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ นำต่อเป็นวันที่สองด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 128 โดยมี โธมัส ปีเตอร์ส จากเบลเยี่ยม ที่ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 66 ไล่จี้เพียงสโตรคเดียว
คาเลบ ซูแรตต์ ผู้เล่นลิฟกอล์ฟทีม Legion XIII ของจอน ราห์ม ซึ่งจบรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว เผยว่า “เป็นวันที่ดีมาก ผมออกไปเล่นวันนี้ บางครั้งก็คิดมาก บางครั้งก็คิดเร็วเกินไป แต่ผมก็ยังเล่นได้ดี ซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีที่ผมได้เห็นตัวเอง และหวังว่าจะใช้โมเมนตัมแบบเดียวกันนี้ในอีกสองวันที่เหลือ ซึ่งสกอร์แต่ละคนบนลีดเดอร์บอร์ดยอดเยี่ยมมาก ก็ต้องรอดูกันต่อไป”
ทางด้านนักกอล์ฟชื่อดังอย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้ เก็บอีก 1 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 135 อยู่ในกลุ่มอันดับ 19 ร่วมกับ มิเกล ทาบัวนา นักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังลุ้นติดสองอันดับแรกในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ เพื่อชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟ ลีก ฤดูกาล 2026 ส่วน แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 รวมสองวันมี 2 อันเดอร์พาร์ 140 รั้งอันดับ 58 ร่วม ขณะที่ ดัสติน จอห์นสัน อดีตมือหนึ่งโลก, เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟลีก 2023 จากสหรัฐฯ และเซอร์จิโอ การ์เซีย ดีกรีแชมป์เมเจอร์จากสเปน ไม่ผ่านเข้ารอบ หลังสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 140 มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายได้ 9 คน
สำหรับนักกอล์ฟไทยที่ผ่านตัดตัวอีก 7 คน ทำสกอร์ดังนี้ สดมภ์ แก้วกาญจนา (68) สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 137 อยู่ในกลุ่มอันดับ 31 ร่วม, เศรษฐี ประคองเวช (68) และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (69) สกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 138 อันดับ 38 ร่วม, สาริศ สุวรรณรัตน์ (66) สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 139 อันดับ 49 ร่วม, รฐนน วรรณศรีจันทร์ (72), กัญจน์ เจริญกุล (71) และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (71) สกอร์รวมคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 140 อันดับ 58 ร่วม